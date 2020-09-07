英國小鎮傳槍響！15歲男孩「上學途中」遭槍擊　目擊者：有人被殺了

Emergency services respond to reports of shooting on residential estate in Kesgrave, Suffolk https://t.co/uF6f7ZlrPQ — BBC News (UK) (@BBCNews) September 7, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

英國克斯格萊夫（Kesgrave）7日傳出槍擊事件，一名15歲男孩在上學途中意外遭受槍擊，全身重傷目前正在加護病房急救當中；當地警方目前也已經逮捕一名10幾歲的涉案男孩，整起事件正在調查當中。

綜合外媒報導，這起事件發生在英國克斯格萊夫的凱斯格雷夫高中（Kesgrave High School）附近，受害的15歲男孩早上8點40分時，在上學途中突然遭受槍擊倒地，醫護人員到達現場時花了90分鐘的時間進行急救，隨後將人送到醫院治療，目前仍處於嚴重的情況；而警方則是在附近逮捕的一名10幾歲的嫌疑犯。

事發當下正處於上學期間，一名媽媽在社交媒體上表示，似乎發生了重大事件，她的女兒跟同學正步行要去學校，但卻聽到像是槍響的聲音，隨後許多人尖叫，還有人邊跑邊大喊「跑，有人被槍殺！」她的小孩反方向跑向了她，至少有4輛警車隨後趕到；同時還有許多目擊者表示，聽到尖叫跟槍聲，對於發生這種事感到遺憾。

報導中指出，所有的學生皆被要求留在教室裡，警方已將學校周圍道路封鎖，並對整件事情進行調查。

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