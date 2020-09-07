路上遇到發傳單「收下卻找垃圾桶」！　他擔心浪費：到底拿不拿

▲路上偶爾會遇到發傳單的人。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在走在路上常常會遇到有人發廣告傳單，若本身是屬於防備心比較重的人，通常都會拒絕掉。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起問題「到底要不要拿別人發的廣告傳單？」雖然有聽說「早發完可以早下班」，偶爾基於幫助人的心態會順手拿，但之後就會開始找垃圾桶，讓他覺得很浪費紙，直問到底該不該拿。

這位網友文中表示，「各位水水們到底會不會拿街上有人發的各式廣告傳單呢？」說他之前聽說，好像傳單早點發完、就可以比較早下班，所以基於幫助人的心態都會順便拿。「不過通常都是拿了之後找垃圾桶丟，又會讓我覺得有點浪費紙」，原PO相當苦惱到底該不該拿傳單，大嘆「這個真的是世紀難題呢！」

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貼文一出，意外引發一陣熱論，「拿一整疊回家墊骨頭」、「有的很煩，直接站在捷運站出口，甚至手扶梯口」、「就製造垃圾而已，沒有幫助到誰」、「如果手上暫時不想拿著東西又不想隨手丟的時候就不會拿」、「我都不拿傳單，面紙就會拿了」、「不喜歡手上拿多餘的東西。」

▲原PO苦惱到底要不要拒絕對方。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

就有網友表示，「發傳單明明就領時薪的，不要白白製造垃圾」、「其實可能發完下班或時薪計時制都有啦，我是都還會拿，那我在想，如果時薪鐘點計時制提早發完之後是要發呆？其實就和順手捐發票一樣，就拿回來交給回收阿桑就好嚕」、「要幫助弱勢就去捐個1000也比拿傳單好，建議不要拿這當理由。」

文章還釣出過來人現身，建議其實拿一下不會怎麼樣，「就算是時薪制，老闆也不會容忍故意摸魚當薪水小偷啊……」，所以通常是一開始就說好發幾小時，如真的提早發完就提早下班，「這真的滿累的，之前發完後中暑差點走不回家，所以只要有兩個手指可用就會盡量拿QQ！」他也認為，傳單都印出來了，不拿最後也是變垃圾，「難不成還會變回樹不成？」