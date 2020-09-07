遼寧副省長獲「中國諾貝爾」科學大獎　獎金100萬美元

▲遼寧副省長盧柯獲未來科學大獎。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

有「中國諾貝爾獎」之稱的2020年未來科學大獎在北京揭曉，中國科學院金屬研究所研究員、遼寧副省長盧柯獲得三項大獎之一的「物質科學獎」，獎金為100萬美元。

據《新京報》9月6日報導，將未來科學大獎頒發給盧柯，是為了獎勵他開創性的發現和利用納米孿晶結構及梯度納米結構以實現銅金屬的高強度、高韌性和高導電性。

資料顯示，盧柯，1965年5月出生，河南汲縣人，1993年加入九三學社，工學博士、中國科學院院士、中國科學院金屬研究所研究員、瀋陽材料科學國家研究中心主任。盧柯現任遼寧副省長，負責科技、衛生健康、體育等方面工作。

據《新華社》報導，盧柯16歲就跳級上大學，30歲成為中國科學院金屬研究所博士生導師，38歲被增選為最年輕的中科院院士，還曾當選美國工程院外籍院士。

未來科學大獎是中國首個世界級民間科學大獎，由未來論壇於2016年創立，下設生命科學獎、物質科學獎、數學與計算機科學獎三個獎項，單項獎金100萬美元，每個獎項由四位捐贈人共同捐贈。

2016年至今，未來科學大獎共評選出20位獲獎者，均來自生命科學、物理、化學、數學、計算機等基礎和應用研究領域極具成就的科學家。

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