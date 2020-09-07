曾力挺港獨示威者　香港法官何俊堯突遭調職

▲港版國安法通過後，港府任何舉動都受到關注。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

曾在審理案件時，輕判「反修例」、「港獨」示威者，還稱對方是社會棟樑的香港法官何俊堯突遭調職。據香港《星島日報》報導，他將被調離裁判法院，轉為「刑事案件排期法官」，等於暫時無須審理案件，報導還提到，何俊堯先前曾被大量投訴，立法會議員葛珮帆也致信香港終審法院，要求嚴肅處理。

但港媒報導也指稱，雖何俊堯將調離裁判法院，於9月18日至明年6月13日正式在高等法院處理原訟庭刑事案件的排期事宜，職銜為「刑事案件排期法官」，若以薪資來看，其實此次調職後，何俊堯每月可額外增加6到8萬元港幣的薪酬，等於每年加薪50到75萬港元。

▲香港法官何俊堯。（圖／取自香港大公網）

香港司法機構公開資訊顯示，「刑事案件排期法官」職責只涉及行政工作，無須親自審案。

8月18日，香港立法會議員葛珮帆曾致信香港終審法院首席法官馬道立，要求官方嚴肅跟進何俊堯的事件。她說，何官不時發表偏頗並帶有政治傾向的言論，過去審理8宗「反修例示威案」時，被市民質疑立場偏頗，為消解公眾疑慮，應立即停止讓何俊堯審理與政治有關的案件。

根據葛珮帆提出何俊堯遭市民投訴的八宗案件，包括曾被港府視為「港獨」組織的「香港眾志」，其三名成員2019年在《國歌法》公聽會內抗議後，何俊堯裁定3人未有遵守秩序罪成立，但罰款1000港元遭部分人士質疑過少。何俊堯當時還稱，3人未來必定是社會棟樑。

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