連3次超市偷排骨！阿嬤「脖子掛牌」示眾　負責人：經本人同意

▲阿嬤被掛牌示眾。（圖／翻攝自央廣網）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東順德市一張「阿嬤被掛牌示眾」的照片近日廣泛流傳。據超市負責人表示，阿嬤只結帳部分商品，卻偷拿一包排骨，已是第三次「作案」了。報警後，其家屬不接受罰款。店家稱，掛牌經過本人和家人同意，為警示其他小偷。

據《央廣網》報導，照片顯示，一名阿嬤脖子上被掛牌，在超市門口示眾。照片裡，她坐在超市門口，胸前掛著一塊手寫的紙牌，上面寫著「小偷，第三次偷」。涉事超市是位於佛山順德北滘碧江社區，這裡地處一個大型社區的樓下，裡面顧客不少。

超市負責人說，照片裡的一幕發生在9月3日下午5點左右，「當時這名阿嬤在超市選好商品後，到收銀台前只把其中的一部分拿出來結帳，而一包排骨卻被她偷偷裝進自己的環保袋裡，被店員當場識破，這已經是她第三次作案了。」

超市負責人鐘女表示，「我問她兒媳，婆婆偷了我們東西怎麼處理，第三次了，我說第一次我原諒，第二次也原諒，沒想到兒媳就直接罵我『你們看見我婆婆就趕她出去，不要讓她進來』。」

事後，超市負責人只能報警。警員到場對阿嬤進行了口頭教育，但家屬卻不肯接受罰款。鐘女稱，只好出此下策。

她無奈表示，身上掛牌的這個行為是經過家人和老人家同意的，「目的是為了警示其他的小偷，不要再來光顧這家店。」當時，這名老人只坐了10分鐘就離開了。





▲該超市人流量很大。（圖／翻攝自央廣網）

鐘女大吐苦水說，最多時在超市一天可以抓到4個小偷，都是老人家，作案手法幾乎如出一撤，而且這些老人往往都不是窮得沒錢買菜。

她說，「上次有個老人家偷我們的豬肉，結果她兒子開BMW過來停這裡，他說『我媽就是喜歡貪小便宜，我平時給她很多錢買菜，但她說豬肉很貴』。」

照片被發上網後，大多數網友支持超市的做法，「自己同意了還說啥啊，用尊嚴抵罰款唄」、「人家都不擔心丟臉，也沒必要有廉價的惻隱之心，雖然做法有點粗暴，但壞人變老了。」、「都三次偷東西，自己都不要臉面，別人還有必要給她臉面嘛」。

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