　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

社區大樓「天降鐵球」砸死女嬰！法院判整棟樓每戶賠1萬3000元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼天降鐵球砸死女嬰。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲天降鐵球砸死女嬰，法院判定每戶住戶都要賠。（圖／翻攝《網易新聞》）

記者柯振中／綜合報導

大陸四川遂寧多年前曾發生恐怖命案，41歲的李姓女子推著未滿一歲的女兒在路上散步，突然有顆鐵球從天而降，當場把女兒砸死，導致家庭破碎。經過多年調查，檢警仍未找到肇事者，因此判處李女散道路旁的整棟大樓住戶「每人賠償3,000元」。

綜合陸媒報導，當時李母推著女兒，在經過遂寧油坊街一處人行道，一旁的大樓突然掉下一顆健身用鐵球，直接砸在嬰兒車裡面，讓她嚇了一大跳，趕緊往車內查看，發現女兒沒有哭聲、昏迷不醒，崩潰打電話叫救護車。

不過，李女的女兒緊急被送往遂寧市中心醫院搶救，但當晚仍因傷勢過重，搶救無效離開人世。李女得知女兒死訊，感到相當崩潰，她與丈夫結婚10多年，一直沒有懷上小孩，四處求醫，2015年終於懷上了孩子，當年11月18日才生下女兒，沒想到女兒還差7天就滿一歲，竟然遇上死劫。

遂寧警方接獲報案，立刻發布通告，該棟大樓突然落下一顆健身用鐵球，砸中路過行人所推的嬰兒車，導致嬰兒車內的女嬰頭部嚴重受創，送醫後仍不治身亡，同時開始調查，調取附近的監視器畫面，對事發地點每層住戶展開問話。

▼天降鐵球砸死女嬰，檢警發布通告。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼天降鐵球砸死女嬰。（圖／翻攝《網易新聞》）

不過，因為警方調查後，僅比對出有4戶因為無人居住，擁有不在場證明，沒有辦法確定究竟是誰犯的案，因此李女與丈夫將剩餘的121戶全部起訴，索賠79萬元（人民幣，下同，約新台幣339萬元），該社區也在2020年8月24日將判決書送到所有住戶手中。

對於這起案件，法院審理後判定，由於該社區屬於開放式社區，頂樓的消防門沒有上鎖，因此可能有其他棟住戶跑到案發地點，再爬到頂樓丟下鐵球，導致這起事件發生，也有可能是該棟大樓的住戶自己犯下這件案子，但2者的可能性都不能完全排除，因此該大樓所有住戶、包括一樓店面經營者，都有可能成為加害人，因此對於「家裡沒有鐵球」、「房屋距事發地很遠」等主張，都不予以採納。

法院認為，依據侵權責任法第87條規定，若因不明拋擲物墜落，造成損害責任糾紛，則是用「過錯推定原則」，若住戶沒有辦法舉證「自己沒有錯」，那就推定為有錯，經過綜合考量因素，判決每戶補償李女與李女丈夫3,000元（約新台幣13,000元），全案仍可上訴。

►狂洗版IG的「小粉紅眼霜」爆殺3.9折！

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」網驚嘆：屁股好厲
快訊／金錢豹擄2男「山區虐殺」一死一傷！台中5惡煞全遭聲押
門外「黑武士」狂啃掃把！住戶嚇壞：牠住進去了　網曝神秘真名
穿三點式比基尼騎馬！她「南半球掉出」太辣...渾圓放馬背
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

社區大樓「天降鐵球」砸死女嬰！法院判整棟樓每戶賠1萬3000元

示威者九龍大遊行！港警「穿插分割」戰術逮逾90人　黃之鋒現身

川普封殺Tiktok　美媒：4000網路教師成「附帶損傷」

香港新增21起確診病例　5例透過普篩發現

你就是來竊取技術！　外媒指美國盤查大陸留學生

香港泛民人士譚得志被捕　遭控發表仇恨政府言論

以為壓到垃圾袋！熱褲女幫友開車竟碾斃醉漢　慘賠400萬

陸3款新冠肺炎疫苗最快年底上市　預計生產6億劑

2歲女童10分鐘渡200公尺湖　影片曝光網驚：上輩子是條魚吧！

指華為處在特別困難的時期　任正非：讓打勝仗的思想成為信仰

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

墜落瞬間曝！阿羅哈女乘客「連開2安全裝置」…下秒跌出安全門慘死

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

女觀眾被放鳥..看《可不可以》當場失戀QQ　電影創佳績「等曹佑寧回來用肉身償還」

社區大樓「天降鐵球」砸死女嬰！法院判整棟樓每戶賠1萬3000元

示威者九龍大遊行！港警「穿插分割」戰術逮逾90人　黃之鋒現身

川普封殺Tiktok　美媒：4000網路教師成「附帶損傷」

香港新增21起確診病例　5例透過普篩發現

你就是來竊取技術！　外媒指美國盤查大陸留學生

香港泛民人士譚得志被捕　遭控發表仇恨政府言論

以為壓到垃圾袋！熱褲女幫友開車竟碾斃醉漢　慘賠400萬

陸3款新冠肺炎疫苗最快年底上市　預計生產6億劑

2歲女童10分鐘渡200公尺湖　影片曝光網驚：上輩子是條魚吧！

指華為處在特別困難的時期　任正非：讓打勝仗的思想成為信仰

對現況不滿卻只會抱怨出生？挖掘自我、確立目標　才能找到改變的勇氣

信義區20台特斯拉車聚！車主揪團買豪宅…超狂原因曝光

《爸爸1》12歲森碟健身　一蹲低「腿部肌肉炸出」網看呆：真的長大了

遊客拍美照「踐踏花海」　殘破場面讓農民氣哭：有人還用躺的！

諾蘭認了「聊過蝙蝠俠」　揭羅伯派汀森「1特質」：他一定做得到

譚松韻減肥秘訣揭曉！貪吃嘴也能靠5招瘦出錐子臉

滿版國旗！百大DJ圓夢抵台表演　連說8次「謝謝」：台灣是超屌國家

柯文哲推十年自行車網計畫　30公尺以上路段設專用道

網揪《玩很大》左下角驚人畫面　「裸女日光浴」無碼全播出！

大陸熱門新聞

天降鐵球砸死女嬰　法院判整棟樓都要賠

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

短裙妹護男友！路邊纏鬥2男被讚翻

故意撞死2人！他下車興奮跳舞

撞死弟弟女友報復！狂男猛踩油門釀2死4傷「下車魔性狂舞」

2歲女童渡200公尺湖　網驚：上輩子是條魚吧！

「太極宗師」弟子再戰網紅　一樣被打爆

示威者遊行反國安法！港警逮逾90人

陸男街頭直播搭訕　下場慘了

12歲童在校暈倒！全身青紫送醫不治　校方：摸一下就會死？

女稱遭「性侵逼交往」墮胎！　男友被肉搜結果大反轉

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

21歲嫩妹公廁產子　裝紙箱丟垃圾桶

防竊密　BBC：美盤查中國留學生

更多熱門

相關新聞

天降鐵球砸死女嬰　整樓住戶判賠

天降鐵球砸死女嬰　整樓住戶判賠

近日，大陸四川遂寧宣判了首個「高空墜物」致人死亡案例，為2016年一名女嬰在街上，遭從天而降的鐵球砸傷，經搶救無效死亡，由於警方時隔四年仍無法找到加害者，法院判賠事發地整棟樓住戶每戶須賠償人民幣3000元，約合新台幣1萬2880元。

6月女嬰丟地上！她秒衝電梯搶救昏厥老婦

6月女嬰丟地上！她秒衝電梯搶救昏厥老婦

台東女嬰「滿臉瘀青」疑遭虐！保母扯：8月嬰打的

台東女嬰「滿臉瘀青」疑遭虐！保母扯：8月嬰打的

開國道未繳費　166張罰單近5萬元

開國道未繳費　166張罰單近5萬元

孫女溢奶窒息亡　阿嬤遭罰寫悔過書

孫女溢奶窒息亡　阿嬤遭罰寫悔過書

關鍵字：

鐵球女嬰罰款

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

天降鐵球砸死女嬰　法院判整棟樓都要賠

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

北車「最嗆街友」喊單挑　被猛踹51下慘死！　

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

富家千金迷信「水溝神」　5個月砸3700萬

奎丁揭「真實罩杯」認了靠4招顯胸

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面