社區大樓「天降鐵球」砸死女嬰！法院判整棟樓每戶賠1萬3000元

▲天降鐵球砸死女嬰，法院判定每戶住戶都要賠。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者柯振中／綜合報導

大陸四川遂寧多年前曾發生恐怖命案，41歲的李姓女子推著未滿一歲的女兒在路上散步，突然有顆鐵球從天而降，當場把女兒砸死，導致家庭破碎。經過多年調查，檢警仍未找到肇事者，因此判處李女散道路旁的整棟大樓住戶「每人賠償3,000元」。

綜合陸媒報導，當時李母推著女兒，在經過遂寧油坊街一處人行道，一旁的大樓突然掉下一顆健身用鐵球，直接砸在嬰兒車裡面，讓她嚇了一大跳，趕緊往車內查看，發現女兒沒有哭聲、昏迷不醒，崩潰打電話叫救護車。

不過，李女的女兒緊急被送往遂寧市中心醫院搶救，但當晚仍因傷勢過重，搶救無效離開人世。李女得知女兒死訊，感到相當崩潰，她與丈夫結婚10多年，一直沒有懷上小孩，四處求醫，2015年終於懷上了孩子，當年11月18日才生下女兒，沒想到女兒還差7天就滿一歲，竟然遇上死劫。

遂寧警方接獲報案，立刻發布通告，該棟大樓突然落下一顆健身用鐵球，砸中路過行人所推的嬰兒車，導致嬰兒車內的女嬰頭部嚴重受創，送醫後仍不治身亡，同時開始調查，調取附近的監視器畫面，對事發地點每層住戶展開問話。

▼天降鐵球砸死女嬰，檢警發布通告。（圖／翻攝《網易新聞》）



不過，因為警方調查後，僅比對出有4戶因為無人居住，擁有不在場證明，沒有辦法確定究竟是誰犯的案，因此李女與丈夫將剩餘的121戶全部起訴，索賠79萬元（人民幣，下同，約新台幣339萬元），該社區也在2020年8月24日將判決書送到所有住戶手中。

對於這起案件，法院審理後判定，由於該社區屬於開放式社區，頂樓的消防門沒有上鎖，因此可能有其他棟住戶跑到案發地點，再爬到頂樓丟下鐵球，導致這起事件發生，也有可能是該棟大樓的住戶自己犯下這件案子，但2者的可能性都不能完全排除，因此該大樓所有住戶、包括一樓店面經營者，都有可能成為加害人，因此對於「家裡沒有鐵球」、「房屋距事發地很遠」等主張，都不予以採納。

法院認為，依據侵權責任法第87條規定，若因不明拋擲物墜落，造成損害責任糾紛，則是用「過錯推定原則」，若住戶沒有辦法舉證「自己沒有錯」，那就推定為有錯，經過綜合考量因素，判決每戶補償李女與李女丈夫3,000元（約新台幣13,000元），全案仍可上訴。

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