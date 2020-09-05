高雄2線2星警官未報備「赴港澳33次」遭免職　法院裁定撤銷處分

▲高雄市警局因張姓警官未報備赴港澳，將他免職，但法院認定只能記過。（圖／CTWANT）

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高雄市刑大1名2線2星的張姓警官，自2017年至2019年間未依規定事先向主管報備，赴港澳33次遭高市警局以違反規定為由免職，張男不服向法院提行政訴訟，法官以「違反比例原則」認定只能記大過，高市警局須撤銷免職處分。

據悉，張姓警官接受市警局調查時表示，他未報備即赴港澳，是因家人過世心情不好，想去旅遊散心而已，沒有任何不法行為，連賭場都沒去，且因不想讓同事知道他情緒不佳才未報備，到了當地也是看看風景，喝喝小酒紓壓而已。

但當時因有媒體報導此事，市警局開會後以他的行為「影響警譽」為由，予以停職處分，張男不服在警局內部提申訴被駁回後，不甘心才再向法院提行政訴訟。

高雄高等行政法院審理該案時認為，員警違反「出國申請許可規定」情節重大者，僅能依「警察人員獎懲標準第8條第3款」規定，記一大過處分，市警局在處分上引用的法條「顯有違誤」，判決必須撤銷對張男的免職處分，可上訴。

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