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基隆中小學體驗大型車內輪差與視野死角　學生：遠離大型車習慣

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▲ 基隆中小學體驗大型車內輪差與視野死角 學生：遠離大型車習慣。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆中小學體驗大型車內輪差與視野死角，學生：遠離大型車習慣。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為加強學生對大型車交通安全之觀念，協同基隆監理站辦理「大型車內輪差與視野死角體驗活動」，分別於9月4日及9月11日將大型車開進百福國中及深澳國小進行交通安全教育宣導，讓學校師生親身體驗直擊「大型車視野死角」、「內輪差」等危險震撼，學生驚呼連連表示，「好可怕，原來大車駕駛員會看不到我就站在旁邊」，「以後一定要離大車遠一點以免發生不可挽回的事情」。

▲ 基隆中小學體驗大型車內輪差與視野死角 學生：遠離大型車習慣。（圖／基隆市政府提供）

▲ 透過活動向下紮根交通安全教育，安排學生到大型車駕駛座，親自體驗大型車駕駛員看不到的視野區域。

教育處表示，透過活動向下紮根交通安全教育，安排學生到大型車駕駛座，親自體驗大型車駕駛員看不到的視野區域，並在地上鋪設已繪製內輪差軌跡的帆布進行演示，生動解說，提醒學生在道路上行走時，看見大型車要保持安全距離，絕對不要靠近大型車輛，因為大型車前後左右方向都有駕駛看不到的區域，提高學生對大型車的注意力和警覺心，讓學生了解「遠離大型車，安全有保障」的觀念。

教育處長林祝里表示，學生於上下課放學行走在道路上時，常忽略道路上大型車靠近及察覺危險性，以為大型車駕駛在路上應該看得到自己，一不小心可能就進入危險範圍內，因而發生重大交通事故，期許透過該活動將大型車內輪差與視野死角的特性認知深植校園，養成「遠離大型車」的習慣，加強提升學童交通安全及路權觀念，預防交通事故之發生，以維護用路人的安全

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