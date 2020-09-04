▲ 類出國啟動「環島郵輪」，林右昌「親煮剝皮魚湯」推基隆旅遊。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

看準「類出國」正夯，在交通部支持下，將於10月22日推出疫後首度環島郵輪行程，3日舉行啟動記者會，基隆市長林右昌推廣在地伴手禮，親自烹煮剝皮魚湯歡迎大家，相信環島遊程會為旅遊產業，在地消費帶來更多觀光效益。

記者會由交通部長林佳龍、基隆市長林右昌、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、花蓮縣長徐榛蔚、台灣觀光協會會長葉菊蘭、雄獅旅遊董事長王文傑及雲頂郵輪集團副總裁劉曉寧一齊啟動，迎接七航次環島郵輪旅遊，享受環島趣。

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▲ 看準「類出國」正夯，將於10月22日推出疫後首度環島郵輪行程。

林右昌指出，七月郵輪跳島行首航，他也上船到澎湖、馬祖行見證航程成功，看到交通部與旅行社、郵輪業者合作無縫，把防疫工作做得非常澈底，國際郵輪母港的基隆是最大受益者；並感謝交通部林部長擘劃藍色公路十年計畫，將會為港口城市基隆，帶來新經濟發展與創造新產業鏈。

林右昌在記者會上與大家分享，當時從馬祖返航在船上，清晨遊客站在甲板上，都說不知道從海上看台灣，會是這麼美。這次環島郵輪行遊程，不只對基隆帶來更多觀光客，也將對航線上台南、高雄及花蓮的觀光業與遊程帶來豐富多元體驗。

▲ 基隆市長林右昌推廣在地伴手禮，親自烹煮剝皮魚湯歡迎大家。

業者表示，有別一般公路環島遊程，環島郵輪以六天五夜行程規劃，讓遊客除可以在海上遠眺台灣美麗海岸線，並且在一次遊程中，同時暢遊四個港口周邊景點，讓國人一次滿足「食、宿、遊、購、行」，並省去必須另外規劃交通住宿的煩惱。

另外，環島航次將從基隆出發，行經台南安平港、澎湖、高雄港、花蓮港，並規劃旅客專屬活動結合城市行銷。針對沒足夠時間又想體驗郵輪行程旅客，也特別規劃2天1夜「海上巡航假期」一個航次，航程中將繞行基隆嶼，並遠眺龜山島牛奶海。

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