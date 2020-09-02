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基隆男凌晨惡意棄養4雛鴿　箱內滿排泄物叫聲淒厲...重罰60萬！

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記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府動物保護防疫所門口，2日凌晨遭一名男子騎乘機車惡意棄養4隻家鴿幼雛，動保所公布現場棄養影片，提供最高4萬元檢舉獎金並發布新聞，希望市民一起來破案，揪出不愛護動物的人士；該棄養男子涉案情節最重，採1隻動物1行為1罰，每行為處行為人15萬元最高罰鍰，依違反動物保護法可處60萬元罰鍰。

▲ 基隆男凌晨惡意棄養4雛鴿價值60萬元 影像公布最高4萬檢舉獎金。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆男凌晨惡意棄養4雛鴿價值60萬元，影像公布最高4萬檢舉獎金。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

2日凌晨0時9分左右，一名頭戴半罩式安全帽男子，從義四路騎乘機車，並在信二路逆向左轉，至動物保護防疫所門口停車，男子下車將置於機車腳踏板之白色未蓋紙箱，棄置防疫所門口，隨即揚長離去。

基隆動保所指出，動保員2日上午7時30分上班時發現紙箱，經查裡面裝有4隻嗷嗷待哺之家鴿幼雛，過程均被動物保護防疫所監視器錄下；動保員檢視紙箱內4隻幼雛，發現羽毛沾黏，箱內滿是排泄物，叫聲淒凌，令人不捨。

動保員說，男子棄養紙箱內沒有提供飲水、食物及保暖，讓極需照顧的幼鳥面臨極度窘迫，男子涉惡意棄養及虐待動物行為，事證明確惡性重大，歷經7小時以上將使狀況極差的幼鳥，有可能因而喪命。

▲ 基隆男凌晨惡意棄養4雛鴿價值60萬元 影像公布最高4萬檢舉獎金。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 頭戴半罩式安全帽男子，將置於機車腳踏板之白色未蓋紙箱，棄置防疫所門口，隨即揚長離去。

▲ 基隆男凌晨惡意棄養4雛鴿價值60萬元 影像公布最高4萬檢舉獎金。（圖／記者郭世賢翻攝）

動保所已請警方協助，針對沿路監視器進行調閱，但該男子騎乘之機車，尾燈過亮車牌無法辨識，此外也商請志工協助於各大社群網站PO出男子身影，希全民共同提供線索。

動物保護防疫所長陳瑞濱表示，提醒民眾寵物如同家中小孩，養牠更要妥善照顧終養牠，不要任意繁殖再棄養，隨意棄置，形同殺害寵物。無法飼養寵物應尋求各種管道如轉讓親朋飼養或請動物醫院協助張貼認養啟示，最終如仍無管道必須送交公立動物收容所收容，不得任意棄養。

陳瑞濱指出，該棄養男子涉案情節最重，將由動保所依違反動物保護法惡意棄養，採1隻動物1行為1罰，每行為處行為人15萬元最高罰鍰，合計可處60萬元罰鍰；另依「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」規定，對於提供線索給動保所並因而破案之民眾，動保所依法將給予檢舉獎金4萬元作為獎勵。

► 美麗最大的祕密

▲ 基隆男凌晨惡意棄養4雛鴿價值60萬元 影像公布最高4萬檢舉獎金。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆男凌晨惡意棄養4雛鴿。

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