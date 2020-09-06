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美7成議員沒出過國！　央視：中國軍力報告數據來自網路小說

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▲▼央視專題報導回應中國軍力報告。（圖／翻攝央視國防軍事頻道）

▲央視製作專題回應《中國軍力報告》。（圖／翻攝央視國防軍事頻道）

記者曾俊豪／綜合報導

針對美國公布最新的《中國軍力報告》，大陸官媒央視製作專題報導，抨擊報告內容不實。報導還指出，美國國會有近七成議員沒出過國，因此對中國一點都不了解，過往的經驗中，有的內容還炮製網路小說，各種聳動論調是因為美國國防部希望透過報告，影響國會的年度預算撥款計劃。

美國五角大廈1日向國會提交2020年度《中國軍力報告》，指出中國已經超越美國，擁有全球規模最大的海軍部隊，未來10年的核彈頭數量更將從現有的200枚翻倍。台海威脅方面，台海軍力失衡加重，美方應基於《台灣關係法》與6項保證，持續對台軍售。

央視七套「國防軍事」頻道旗下的《軍事制高點》近日針對這份報告製作專題報導，節目指出，美國從2000年開始，每年都對中國軍力狀況向國會提交報告，本意是為了制定預算計畫做參考，報告在編撰過程中往往本末倒置，為軍方牟利成了所謂中國威脅論的擴音器。

報導提到，報告中有些抹黑中國的資料來源於網路，先前就有專家披露，美國發表中國軍力報告，不是寫給中國人看，而是寫給美國國會議員看，「美國國會有60%到70%的議員沒有出過國，對中國一點都不了解。」

報導指出，參與編撰中國軍力報告的專家，大多為政客和業餘情報人員，情報獲取手段非常有限，因此常常以良莠不齊的網路資訊，作為中國軍力發展的證據導致謬誤百出。

▲▼央視專題報導回應中國軍力報告。（圖／翻攝央視國防軍事頻道）

▲▼央視翻出過往《中國軍力報告》爭議處。（圖／翻攝央視國防軍事頻道）

▲▼央視專題報導回應中國軍力報告。（圖／翻攝央視國防軍事頻道）

報導舉例，2003年和2004年的報告稱，中國正在發展寄生衛星，這是一種小型的裝置，可以吸附在敵人的衛星上，可根據指令切斷或摧毀敵方衛星，「此消息曾在美國引起巨大轟動，但不久後，美國科學家就發現，這種武器實際上來源於一名軍事部落客的小說假想情節，文章發表於2000年10月，卻被作為中國發展太空武器的證據。」

報導提到，《中國軍力報告》竄改數據連美國國會都看不過去，主要是美國國防部希望以此報告，影響國會的年度預算撥款計劃，所以往往會多採用一些聳動的說法，數據上常常不顧基本事實。

報導以2005年的報告為例，當中宣稱中國軍費大幅度增長，並將其描繪為戰爭販子，但數據誇大到美國智庫蘭德公司都看不下去，「美國國防部2004年前後，對中國軍費開支的評估，即便和蘭德公司的調查相比，也高出71%。」

報導強調，2005年，美國軍費支出佔全球軍費支出48%，相當於後面八個國家軍費總和，也是中國的數倍。後來報告中危言聳聽的說法，連美國政府也難以忍受，報告最終遭到國會退回修改。

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲美國公布的《中國軍力報告》常引起關注。（圖／CFP）

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