大陸偵察機凌晨靠近高雄外海　疑慢速飛行進行偵查作業

▲對岸偵察機凌晨一度靠近我國高雄外海，且放低飛行速度進行偵查作業。（圖／翻攝推特Callsign: CANUK78帳號）



記者陶本和／台北報導

根據推特帳號「Callsign: CANUK78」，6日揭露的資訊顯示，對岸偵察機於深夜一度靠近我國高雄外海。對此，軍方並未公開證實，僅低調表示，關於台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，軍方皆運用聯合情監偵作為。

根據該推特帳號的資料顯示，對岸偵察機於深夜從對岸機場起飛後，約莫在將近午夜時分，從海峽中線南端，開始進行偵查；接著，於凌晨0時30分前後，靠近我高雄外海，甚至慢速飛行，疑似進行偵查動作。

對此，軍方並未正面證實此事，僅低調表示，關於台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，軍方皆運用聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況，採取積極的應處作為。

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