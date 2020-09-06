　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸駐捷克使館再轟韋德齊　赴「中國台灣」活動侵犯國家主權

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲捷克參議院議長韋德齊離台前致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克參議院議長韋德齊離台前致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾俊豪／綜合報導

針對捷克參議院議長韋德齊率團訪台，中國駐捷克使館5日再發聲明，表示此舉罔顧中方與捷克政府反對，執意赴「中國台灣地區」活動是對中國國家主權的嚴重侵犯，也是對中國內政的粗暴干涉，嚴重破壞中捷關係政治基礎，嚴重踐踏國際關係基本準則。

韋德齊（Miloš Vystrčil）率領近90人參訪團來台引發國際關注，中國國務委員兼外長王毅曾表態要其付出沉重代價。不過，不過，捷克籍的歐洲聯盟執委會副主席喬霍瓦（Věra Jourová）接受捷克電視台（Česká televize）訪問時回應，像王毅這樣威脅和恐嚇捷克的措辭，不應該存在在國與國的之間的外交和關係，這件事她和歐盟官方都跟韋德齊站在同一邊。

然而，即便韋德齊訪問行程已經結束，中國駐捷克使館仍在第一時間發文「總結」。聲明指出，捷克議會參議院議長韋德齊罔顧中方和捷克政府反對，「執意赴中國台灣地區活動是對中國國家主權的嚴重侵犯，對中國內政的粗暴干涉，嚴重破壞中捷關係政治基礎，嚴重踐踏國際關係基本准則。」

聲明強調，中方對這一惡劣行徑表示強烈譴責和堅決反對，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。無論台灣當局和某些反華勢力如何操弄，都改變不了這一事實。」

聲明還呼籲捷克方面正視中國的嚴正立場，切實恪守一個中國政治承諾，採取切實措施消除有關事件的惡劣影響，以實際行動維護中捷關係穩定發展。

▲▼中國駐捷克使館再發文砲轟韋德齊。（圖／翻攝中國駐捷克使館官網）

▲中國駐捷克使館再發文砲轟韋德齊。（圖／翻攝中國駐捷克使館官網）

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
黨部證實蔣萬安要選台北市長！　本人親自回應
女醫學生燒死爸！人緣佳是甜心學霸　實習後全變了
快訊／再增1例境外移入　指揮中心下午說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

韋德齊稱「我是台灣人！」　中國駐捷克大使再發聲明：堅決反對

陸駐加大使：孟晚舟案是中加關係主要障礙

陸駐捷克使館再轟韋德齊　赴「中國台灣」活動侵犯國家主權

中芯國際傳將遭美制裁　首發聲明否認解放軍背景

雲霄飛車卡住...20遊客「倒掛空中1hr」　網驚：去年才故障！

啤酒玻璃杯「深入直腸6cm」卡死　他肚子劇痛...醫生急開刀救命！

蘇州推「文明碼」高分可享便利！　大陸網友哀號：怎麼量化？

12歲童在校暈倒「全身青紫」送醫不治！　校方：摸一下就會死？

撞死弟弟女友報復！狂男猛踩油門拉陪葬釀2死4傷「下車魔性狂舞」

美《中國軍力報告》：共軍攻台，將在南北兩端建灘頭堡

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

想離職卻沒勇氣、化悲憤為食量　他吐露25歲後厭世人生引網共鳴

林明進交保後低調現身：沒委屈　13分鐘快閃...工廠將開放退貨

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

韋德齊稱「我是台灣人！」　中國駐捷克大使再發聲明：堅決反對

陸駐加大使：孟晚舟案是中加關係主要障礙

陸駐捷克使館再轟韋德齊　赴「中國台灣」活動侵犯國家主權

中芯國際傳將遭美制裁　首發聲明否認解放軍背景

雲霄飛車卡住...20遊客「倒掛空中1hr」　網驚：去年才故障！

啤酒玻璃杯「深入直腸6cm」卡死　他肚子劇痛...醫生急開刀救命！

蘇州推「文明碼」高分可享便利！　大陸網友哀號：怎麼量化？

12歲童在校暈倒「全身青紫」送醫不治！　校方：摸一下就會死？

撞死弟弟女友報復！狂男猛踩油門拉陪葬釀2死4傷「下車魔性狂舞」

美《中國軍力報告》：共軍攻台，將在南北兩端建灘頭堡

iPhone 12s傳明年第2季問世！續攻4G售價2.4萬　取代iPhone XR

韋德齊稱「我是台灣人！」　中國駐捷克大使再發聲明：堅決反對

快訊／高捷「拖鞋怪客」抓到了！專挑女性３度攻擊　落網：認錯人

Kuga台灣賣得好也沒用？福特全球慘賠557億元，將裁員1400人

美網／第8種子西班牙阿古特爆冷　五盤無緣逆轉第三輪止步

黃金、美元誰強？台新金估美元短期走勢偏空　看好黃金保值效應

不只Xpark水族館！「桃園青埔5處亮點」歐美移動樂園即將開放

葉國華／不肖業者製造房價虛高　5大方法破解「虛價登錄」

陸駐加大使：孟晚舟案是中加關係主要障礙

最正憲兵+女神龍！泱泱「3個月當2次兵」　上圍撐爆制服曝軍花心得

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

大陸熱門新聞

撞死弟弟女友報復！狂男猛踩油門釀2死4傷「下車魔性狂舞」

故意撞死2人！他下車興奮跳舞

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

短裙妹護男友！路邊纏鬥2男被讚翻

「太極宗師」弟子再戰網紅　一樣被打爆

21歲嫩妹公廁產子　裝紙箱丟垃圾桶

12歲童在校暈倒！全身青紫送醫不治　校方：摸一下就會死？

出差3個月返家　開門衝出上百隻蝙蝠

25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

騰訊微博宣布：將於9月28日晚停止營運

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

美：共軍攻台，將在南北建灘頭堡

天降鐵球砸死女嬰　整樓住戶判賠

蘇州推「文明碼」高分可享便利！　大陸網友哀號

更多熱門

相關新聞

歐盟官員讚韋德齊訪台　捷克人腰桿挺更直

歐盟官員讚韋德齊訪台　捷克人腰桿挺更直

歐盟官員批評中國對捷克參議院議長維特齊訪台的恐嚇，並表示韋德齊的堅持「讓捷克人腰桿挺得更直」。

捷克訪團離台　蔡英文：期待下次見面可脫下口罩

捷克訪團離台　蔡英文：期待下次見面可脫下口罩

捷克議長克服恐懼訪台！盼中國承認對等關係

捷克議長克服恐懼訪台！盼中國承認對等關係

捷克訪團離台　外交部：行動正要開始

捷克訪團離台　外交部：行動正要開始

心碎！議長訪台...捷克鋼琴商遭北京客戶取消訂單

心碎！議長訪台...捷克鋼琴商遭北京客戶取消訂單

關鍵字：

捷克參議院議長韋德齊使館

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／「打狗亂歌團」嚴詠能宣告不治！

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

歐陽娜娜未P圖流出！「腿比陳立農粗」網酸發福

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

台中騎士詭異自撞！　內臟噴濺亡

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

快訊／50歲金曲歌手「台上突然靜止」頭朝下栽倒！緊急送醫

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

奎丁揭「真實罩杯」認了靠4招顯胸

畫面曝！女兒突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃　媽嚇壞

成語蕎吃壽司「誤做禁忌動作」！

人妻婚外情被抓包　行車紀錄器「要親奶奶」成鐵證

25人喪命！「錦新大樓」投資客轉手照樣賺

更多

最夯影音

更多
外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規
許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面