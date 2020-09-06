陸駐捷克使館再轟韋德齊　赴「中國台灣」活動侵犯國家主權

▲捷克參議院議長韋德齊離台前致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾俊豪／綜合報導

針對捷克參議院議長韋德齊率團訪台，中國駐捷克使館5日再發聲明，表示此舉罔顧中方與捷克政府反對，執意赴「中國台灣地區」活動是對中國國家主權的嚴重侵犯，也是對中國內政的粗暴干涉，嚴重破壞中捷關係政治基礎，嚴重踐踏國際關係基本準則。

韋德齊（Miloš Vystrčil）率領近90人參訪團來台引發國際關注，中國國務委員兼外長王毅曾表態要其付出沉重代價。不過，不過，捷克籍的歐洲聯盟執委會副主席喬霍瓦（Věra Jourová）接受捷克電視台（Česká televize）訪問時回應，像王毅這樣威脅和恐嚇捷克的措辭，不應該存在在國與國的之間的外交和關係，這件事她和歐盟官方都跟韋德齊站在同一邊。

然而，即便韋德齊訪問行程已經結束，中國駐捷克使館仍在第一時間發文「總結」。聲明指出，捷克議會參議院議長韋德齊罔顧中方和捷克政府反對，「執意赴中國台灣地區活動是對中國國家主權的嚴重侵犯，對中國內政的粗暴干涉，嚴重破壞中捷關係政治基礎，嚴重踐踏國際關係基本准則。」

聲明強調，中方對這一惡劣行徑表示強烈譴責和堅決反對，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。無論台灣當局和某些反華勢力如何操弄，都改變不了這一事實。」

聲明還呼籲捷克方面正視中國的嚴正立場，切實恪守一個中國政治承諾，採取切實措施消除有關事件的惡劣影響，以實際行動維護中捷關係穩定發展。

▲中國駐捷克使館再發文砲轟韋德齊。（圖／翻攝中國駐捷克使館官網）