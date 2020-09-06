疫情帶動線上應用　半導體之父施敏研發「浮閘記憶體」再引起全球矚目

▲交通大學教授施敏。（圖／翻攝交大官網）

記者崔至雲／台北報導

2020年全球飽受新冠肺炎病毒肆虐，人們生活型態大改變，在家工作、遠距教學、線上學習與會議在全世界盛行，而這些發揮作用的電子產品，都需用到「浮閘記憶體」。此記憶體技術歸功世界級大師、交通大學終身講座教授施敏所發現的「浮閘記憶體效應」。國際電機電子工程師學會（IEEE）近期罕見以大篇幅首度介紹這技術對全球產業的貢獻，致使施敏大師再引起矚目。

交大指出，1963年施敏進入知名研發重鎮貝爾實驗室工作，他與韓裔同事姜大元於1967年共同發現非揮發性的「浮閘記憶體效應」。從這個發現的基本概念，衍生出多種記憶體，其中「快閃記憶體」為目前所有電子科技產品的核心元件。

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交大說明，日前電子元件學會新聞報以「微電子技術的精髓：從浮閘和電荷缺陷概念到兆位元快閃記憶體」為題，大篇幅以圖文並茂闡述施敏與姜大元的重要技術發現，指出五十多年來，「浮閘記憶體」經歷多次的架構更改，同時也從小量產品發展到大規模生產，透過眾多電子科技產品，進入全球大眾市場，影響人類生活深遠。

交大表示，疫情加速全球企業數位轉型，迎接5G時代來臨，半導體繼智慧型手機、平板電腦、數位電視、數位相機到車用定位系統等電子產品之後，進而發展人工智慧、大數據、雲端運算、物聯網、機器人、自駕車及固態硬碟等順勢崛起，被視為第四次工業革命開始。

而此次革命最重要之驅動力就是「浮閘記憶體」。預期對這具備非揮發性、體積小、低耗電、讀寫快速等特性的「浮閘記憶體」需求將更增多，並從平面（2D）走向堆疊立體化（3D），「浮閘記憶體」不僅影響人們的過去、現在，對未來的影響可望與日俱增。

