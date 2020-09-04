網紅「舒活館」查獲性交易　營業手機尋芳客來電響不停　警驚：這麼紅！

▲台南市警一分局查獲東區東平路1家「舒活館」涉有色情營業，當場查獲色情交易，一舉帶回男女8人法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區東平路1家「舒活館」涉有色情營業，並藉由臉書粉絲專頁及某網路論壇貼文「吹奏樂器」、「脫光腿夾」等暗示性交易之訊息，有網友貼文「用0.3的價格，有時也會有0.5的驚喜」引起尋芳客熱議，市警一分局發動查緝行動，當場查獲色情交易，一舉帶回男女8人法辦。

市警一分局認此風不可長，經行政組持續蒐集證據，向台南地院聲請搜索票，於3日深夜至該「舒活館」進行埋伏，發現有尋芳客陸續進入消費，警方隨即抓準時機突襲進入店內執行搜索，查獲張姓男客與申姓女服務生甫完成手淫性交易，並將凃姓櫃臺人員，依現行犯當場逮捕。

張男稱係從某網路知名論壇，得知該店有提供0.3的性服務，即小姐不脫衣以手按摩男客生殖器，服務費1300元，並於進入消費時即交給櫃臺。警方同時發現另5名女服務生當日已分別完成3-10次的交易紀錄。

一分局表示，該「舒活館」於許多網路社群媒體撰有挑逗性暗示之廣告，實屬大膽，被警方查獲當下，營業手機之尋芳客來電一直響不停，顯見尋芳客眾多，真的「火紅」。

該店於各包廂內均設有監視器螢幕可隨時查看店外及大廳動態，店內樓梯口設有電鎖遙控門，以規避警方查緝，惟法網恢恢疏而不漏，經長期蒐證，警方已掌握店內狀況，突襲迅速進入店內打開電鎖，當場查獲性交易，帶回8人，男客及女服務生6人訊後依違反社會秩序維護法裁罰，凃姓會計及吳姓負責人依刑法妨害風化罪嫌移送法辦。警方希望此一行動能遏止色情歪風，還給市民一個端正的居家環境，並給色情業者迎頭痛擊。

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