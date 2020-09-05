想幫女兒選「好學區」讀書　網揭1階段影響一輩子：比父母更重要

▲一名爸爸猶豫是否要讓女兒去好的學區讀小學。示意圖，與本文無關。（圖／記者謝婷婷攝）

記者曾筠淇／綜合報導

孩子的教育不能等！不少爸媽都想讓孩子擠進明星學校，甚至為此遷戶籍，煞費苦心只為了選擇最好的學區、給兒女最好的教育。一名網友日前看見有爸爸在網路上發起討論，猶豫是否要讓女兒到「好學區」讀小學，因此原PO就好奇，「有沒有學區影響人生成就有多大的八卦？」

原PO在PTT的Gossiping板上，以「有沒有學區影響生成就多大的八卦」為題發文，日前他在婚姻板上，看見有個收入不錯的爸爸為了女兒的教育問題傷透腦筋，不知道是否該讓小朋友去比較好的學區讀小學。

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原PO看見爸爸的提問後不禁好奇，學區的好壞真的會帶來不同的影響嗎？有沒有網友能夠分享相關經驗，「對人生成就影響真的很大嗎？」

▲原PO好奇，學區好壞對孩子的一生會有影響嗎？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友都表示贊同，「國小、國中的遭遇是能影響一輩子的」、「國中生同儕影響力遠大於父母」、「超級大，不然好學區也不會房價高到翻天」、「有喔！大安、中正跨區就讀的很多」、「你小時候的同學都是8+9跟都讀書人你覺得沒差嗎」、「同儕影響很大啊」、「有差，重點不是學校教什麼，而是認識了可以讓你開拓眼界跟給你幫助的好同學」。

但也有人認為其實不然，「小學還好，國中很重要」、「家庭比較重要」、「爸媽比較重要」、「二十年前有差，現在根本還好」、「0影響，魯蛇（輸家）為自己失敗找藉口」、「沒有，因為還是會跨區就讀，重點還是讀的學校」、「笨蛋不會因為好學區變聰明」、「父母才是關鍵」、「爸媽比較重要+1」。

另外更有網友指出，「會問代表不夠有錢，不然不用問直接上高級私校了。」除了好學區外，確實也有不少父母看中私立學校的嚴謹風格，相信孩子會因此比較不易誤入歧途。