森鐵眠月支線爆紅保育區受影響　林務局取締違法入山

▲進入台灣一葉蘭自然保留區，林務局呼籲民眾務必依法申請進入。（圖／嘉義林管處提供）



因921大地震中斷多時的阿里山森林鐵路眠月支線，近期因網紅媒體宣傳，申請進入眠月線的人次逐月增多，隨著大量人群的進出，衍生環境髒亂以及未申請進入台灣一葉蘭自然保留區等問題，林務局嘉義林區管理處除每周派員清潔環境及增設二處大型貓坑改善周遭設施，並自9月起開始嚴加取締未經申請進入保留區遊客，9月1-3日計申請核准進入有425人，已查獲有6位民眾違法進入。

▲林管處現場取締違法進入自然保留區民眾。（圖／嘉義林管處提供）



嘉義林區管理處表示，連續巡查結果，查獲3團共6位民眾未申請許可進入自然保留區，林管處表示當場確認民眾違法進入，即依法開立違反文化資產保存法查報單予違法民眾，後續將正式開立罰單予違法民眾，若民眾於收到公文30日內未提出異議，將依文化資產保存法第108條規定，處以新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

▲阿里山林鐵眠月線成山友熱點。（圖／嘉義林管處提供）



嘉義林區管理處呼籲登山民眾進入山林應遵守無痕山林7項守則，以維護森林資源及維持環境永續之外，也要遵守相關法律規定。林管處表示依文資法第86條申請進入保留區經核准後，民眾仍需攜帶「自然保留區進入許可證」以及相關證件才能進入自然保留區，以備林管處人員查核。希望民眾能遵守相關法律規定，如此進入山林時除能享受自然的美好外，也免除違反造成旅途的不便。