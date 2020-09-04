國道7-11貨車追撞水泥車　司機卡在車內「頭部撕裂+小腿斷噴」慘死

記者陳雕文／新北報導

一輛7-11貨車4日晚間7點多行經國道3號南下12K，撞上前方水泥車，貨車司機受困車內，其頭部撕裂、左小腿受擠壓斷裂，當場失去呼吸心跳，警、消到場將人拉出車外並送醫急救，救護人員也將斷肢一起送往醫院，詳細事故原因仍待警方調查。

初稿時間：21：06



更新時間：22：18（新增內容如下）



經過3小時的搶救，男子仍宣告不治，警方正持續追查事故原因。

▼貨車撞水泥車，30多歲的貨車男駕駛失去生命徵象，目前還在內湖國防醫學中心急救，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）