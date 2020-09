國家隊賣大陸口罩　洪孟楷嗆陳時中：還有時間拍時尚雜誌封面？

▲陳時中拍時尚雜誌封面。(圖/翻攝GQ TAIWAN)

新北市八里區加利科技有限公司遭查獲,8月間從大陸安徽輸入數批約337萬餘片「非醫療用口罩」,混充醫療用配送至新北市10行政區與宜蘭縣及少數台北市地區。國民黨團4日召開記者會,受害最重的新北市八里、泰山、林口等選區的國民黨立委洪孟楷更怒嗆衛福部長陳時中,「有時間上時尚雜誌拍封面,下面的螺絲是不是已經鬆了?」

洪孟楷表示,衛福部在6月前由紡織所負責對口罩國家隊生產的口罩,進行點驗和點收工作,7月則交給中華郵政負責點驗、配送,換句話說,準備配送到藥局的口罩的品質好壞,從工廠端到通路端,居然交給郵差負責,郵差工作量已經這麼大,還有能力去點驗口罩,這個政府是怎麼了?

洪孟楷進一步指出,經濟部標準檢驗局到目前為止,負責稽查實體通路口罩販售數僅有102家,是上萬家實體通路的1/100不到,可見處處都是破口,也難怪市面上會出現大陸製口罩濫竽充數情形。

洪孟楷表示,無論是經濟部還是衛福部,源頭沒有控管、通路配送沒有檢驗、到實體販售又無法稽查,一連串失職、失能的政府治理,才造成大陸製非醫療口罩混充情形,他強烈質疑,連個口罩國家隊的口罩品質都無法保證,未來開放含瘦肉精的美豬後,政府又如何能保證做好食安管控?

國民黨立委李德維表示,在半年前疫情嚴峻的當下,蔡政府贈送口罩給其他國家,運口罩的飛機上寫著大大的「Taiwan can help」,如今爆出大陸非醫療性口罩混充口罩國家隊口靠,讓人開始質疑,這些口罩有沒有混到大陸口罩,如果「Taiwan can help」變成「China can help」,那會是國際大笑話。