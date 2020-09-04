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國家隊賣大陸口罩　洪孟楷嗆陳時中：還有時間拍時尚雜誌封面？

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▲▼陳時中拍時尚雜誌封面。（圖／翻攝GQ TAIWAN）

▲陳時中拍時尚雜誌封面。（圖／翻攝GQ TAIWAN）

記者徐政璿／台北報導

新北市八里區加利科技有限公司遭查獲，8月間從大陸安徽輸入數批約337萬餘片「非醫療用口罩」，混充醫療用配送至新北市10行政區與宜蘭縣及少數台北市地區。國民黨團4日召開記者會，受害最重的新北市八里、泰山、林口等選區的國民黨立委洪孟楷更怒嗆衛福部長陳時中，「有時間上時尚雜誌拍封面，下面的螺絲是不是已經鬆了？」

洪孟楷表示，衛福部在6月前由紡織所負責對口罩國家隊生產的口罩，進行點驗和點收工作，7月則交給中華郵政負責點驗、配送，換句話說，準備配送到藥局的口罩的品質好壞，從工廠端到通路端，居然交給郵差負責，郵差工作量已經這麼大，還有能力去點驗口罩，這個政府是怎麼了？

洪孟楷進一步指出，經濟部標準檢驗局到目前為止，負責稽查實體通路口罩販售數僅有102家，是上萬家實體通路的1/100不到，可見處處都是破口，也難怪市面上會出現大陸製口罩濫竽充數情形。

洪孟楷表示，無論是經濟部還是衛福部，源頭沒有控管、通路配送沒有檢驗、到實體販售又無法稽查，一連串失職、失能的政府治理，才造成大陸製非醫療口罩混充情形，他強烈質疑，連個口罩國家隊的口罩品質都無法保證，未來開放含瘦肉精的美豬後，政府又如何能保證做好食安管控？

國民黨立委李德維表示，在半年前疫情嚴峻的當下，蔡政府贈送口罩給其他國家，運口罩的飛機上寫著大大的「Taiwan can help」，如今爆出大陸非醫療性口罩混充口罩國家隊口靠，讓人開始質疑，這些口罩有沒有混到大陸口罩，如果「Taiwan can help」變成「China can help」，那會是國際大笑話。

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