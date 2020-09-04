　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

砂石車暴衝「轎車遭砸毀」　人妻劫後驚喊：老公，我們可以換車了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者趙蔡州／綜合報導

台南南區4日上午發生嚴重車禍，一輛砂石車行經西門路一段、新興路口時，先撞倒分隔島燈桿，再衝入鐵皮屋民宅，過程中波及一輛機車、一輛BMW轎車。行車紀錄畫面事後被人上傳網路，可以聽見BMW駕駛在車內慶幸劫後餘生，駕駛的妻子則歡呼「我的天吶，老公，我們可以換車了」，讓網友聽了紛紛笑翻。

影片中可以看見，BMW林姓駕駛在西門路一段內側車道直行，準備通過新興路的十字路口時，對向車道一輛砂石車不斷偏移，下一秒先是撞上中央分隔島，撞斷燈桿後逆向衝進民宅，斷裂的路燈則砸中他的轎車，讓他與坐在副駕的楊姓妻子驚恐尖叫。

▲▼台南市南區西門路一段與新興路口，一輛砂石車撞入民宅，造成2人。（圖／記者林悅攝，下同）

▲楊女劫後慶幸喊「我的天吶，老公，我們可以換車了。」（圖／記者林悅攝）

林男與楊女在車內慶幸劫後餘生，楊女忍不住「我的天吶，老公，我們可以換車了」、「趕快報警，先報警，我們可以換車了」，林男則用不敢置信的語氣說，「我們（竟然）還活著唉」。楊女事後接受媒體訪問，也感嘆當時真的是嚇死了，幸好她與先生都沒受傷，只有車子重創，真的很幸運，他們一定要去拜拜才行。

台南市警方初步調查，砂石車失控撞進房子，過程中波及一部機車，砂石車駕駛受困車內，遭波及的女性騎士則是身體疼痛、有擦挫傷，均送往市立醫院就醫，受撞擊的2間民宅位於西門路一段，屋內沒有人員受傷受困，肇事原因與相關責任待後續釐清。

▲▼台南市南區西門路一段與新興路口，一輛砂石車撞入民宅，造成2人。（圖／記者林悅攝，下同）

▲砂石車失控撞進房子，過程中波及一部機車。（圖／記者林悅攝）

行車紀錄畫面曝光後，在網路引發討論，有網友表示，「到底是有多想換車啦」、「這種的一定不會在副駕鬼吼鬼叫，讚」、「這老婆幽默、很可以哦，好一個臨危不亂」、「老婆也太淡定了」、「感覺老婆頗興奮，而老公感覺快嚇死了」、「看來老婆賭爛這台車很久了。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
歐陽娜娜錄節目未P圖流出！　「腿比陳立農粗1倍」網狂酸
快訊／美股狂瀉！道瓊再跌560點　科技股集體下挫
被控菜花男星小四！人妻「44秒嗯啊」不雅片外流…認是女主
快訊／國3死亡車禍！司機卡車內「小腿截斷」搶救仍不治
老公無償援助口罩國家隊...女星怒轟加利：當努力的人塑膠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道7-11貨車追撞水泥車　司機卡在車內「頭部撕裂+小腿斷噴」慘死

北市媳婦留遺言樓梯間輕生！婆婆稱「我們很好」：是她自己的問題

砂石車暴衝「轎車遭砸毀」　人妻劫後驚喊：老公，我們可以換車了

加利老闆二度被帶回工廠搜索　調查局「點鈔畫面」曝光

網紅「舒活館」查獲性交易　營業手機尋芳客來電響不停　警驚：這麼紅！

機車與腳踏車車禍騎士不敵摔落山坡　消防人員架梯搬運送醫

趕工無法休息！加利老闆稱員工1個月只休2天...新北勞檢派員調查

19歲大學生八通關古道墜亡內幕曝！舅舅控學校：逼死我外甥

南投4歲女童最後畫面曝光！光頭男拉進巷子…只拎「手提箱」出來

不是復出！連千毅PO文5小時改文　記者會變「說明會」

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

曖昧期間出遊把握三大秘技快速升溫！有神隊友助攻更加分

國道7-11貨車追撞水泥車　司機卡在車內「頭部撕裂+小腿斷噴」慘死

北市媳婦留遺言樓梯間輕生！婆婆稱「我們很好」：是她自己的問題

砂石車暴衝「轎車遭砸毀」　人妻劫後驚喊：老公，我們可以換車了

加利老闆二度被帶回工廠搜索　調查局「點鈔畫面」曝光

網紅「舒活館」查獲性交易　營業手機尋芳客來電響不停　警驚：這麼紅！

機車與腳踏車車禍騎士不敵摔落山坡　消防人員架梯搬運送醫

趕工無法休息！加利老闆稱員工1個月只休2天...新北勞檢派員調查

19歲大學生八通關古道墜亡內幕曝！舅舅控學校：逼死我外甥

南投4歲女童最後畫面曝光！光頭男拉進巷子…只拎「手提箱」出來

不是復出！連千毅PO文5小時改文　記者會變「說明會」

南韓「海陸仔」爆集體性侵　被老鳥「私處磨臉」菜鳥還要說謝謝

社會熱門新聞

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

即／高美濕地民宿情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

「婆婆殺了我」媳不堪霸凌自殺　夫家還想刪遺書

國道7-11貨車追撞水泥車　司機卡車內「小腿斷噴」慘死

獨／嫁入豪門控遭霸凌亡！夫家透天厝市值曝光

即／國3貨車、水泥車追撞　1人無生命跡象

即／台南砂石車衝入民宅！　駕駛受困搶救中　

更多熱門

相關新聞

加利老闆二度被帶回工廠搜索　點鈔畫面曝光

加利老闆二度被帶回工廠搜索　點鈔畫面曝光

口罩製造商「加利科技」遭爆自安徽進口陸製口罩337萬片，改標後與台製醫療級口罩混裝，混入實名制通路販售，負責人林明進已被列為刑事案件被告，晚間8點多被調查局二度被帶回新北八里工廠進行搜索，當場也直擊到調查局人員在搜索點鈔的過程。

加利員工1個月只休2天？新北勞檢派員調查

加利員工1個月只休2天？新北勞檢派員調查

快訊／超商退換加利口罩「即刻取消」

快訊／超商退換加利口罩「即刻取消」

加利再發聲明！口罩退換貨窗口曝光

加利再發聲明！口罩退換貨窗口曝光

方志友反省曖昧吳念軒：老公買算盤送我

方志友反省曖昧吳念軒：老公買算盤送我

關鍵字：

影音

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

台南男「才剛來2發」房門秒打開

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

即／高美濕地民宿情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面