砂石車暴衝「轎車遭砸毀」　人妻劫後驚喊：老公，我們可以換車了

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記者趙蔡州／綜合報導

台南南區4日上午發生嚴重車禍，一輛砂石車行經西門路一段、新興路口時，先撞倒分隔島燈桿，再衝入鐵皮屋民宅，過程中波及一輛機車、一輛BMW轎車。行車紀錄畫面事後被人上傳網路，可以聽見BMW駕駛在車內慶幸劫後餘生，駕駛的妻子則歡呼「我的天吶，老公，我們可以換車了」，讓網友聽了紛紛笑翻。

影片中可以看見，BMW林姓駕駛在西門路一段內側車道直行，準備通過新興路的十字路口時，對向車道一輛砂石車不斷偏移，下一秒先是撞上中央分隔島，撞斷燈桿後逆向衝進民宅，斷裂的路燈則砸中他的轎車，讓他與坐在副駕的楊姓妻子驚恐尖叫。

▲楊女劫後慶幸喊「我的天吶，老公，我們可以換車了。」（圖／記者林悅攝）

林男與楊女在車內慶幸劫後餘生，楊女忍不住「我的天吶，老公，我們可以換車了」、「趕快報警，先報警，我們可以換車了」，林男則用不敢置信的語氣說，「我們（竟然）還活著唉」。楊女事後接受媒體訪問，也感嘆當時真的是嚇死了，幸好她與先生都沒受傷，只有車子重創，真的很幸運，他們一定要去拜拜才行。

台南市警方初步調查，砂石車失控撞進房子，過程中波及一部機車，砂石車駕駛受困車內，遭波及的女性騎士則是身體疼痛、有擦挫傷，均送往市立醫院就醫，受撞擊的2間民宅位於西門路一段，屋內沒有人員受傷受困，肇事原因與相關責任待後續釐清。

▲砂石車失控撞進房子，過程中波及一部機車。（圖／記者林悅攝）

行車紀錄畫面曝光後，在網路引發討論，有網友表示，「到底是有多想換車啦」、「這種的一定不會在副駕鬼吼鬼叫，讚」、「這老婆幽默、很可以哦，好一個臨危不亂」、「老婆也太淡定了」、「感覺老婆頗興奮，而老公感覺快嚇死了」、「看來老婆賭爛這台車很久了。」