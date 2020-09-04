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4歲女童遭虐死埋八卦山！外婆從小帶大2兄妹：被帶走2個月就不見

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▲南投女童遭埋屍雞寮旁，屋主見警上門嚇傻，「都沒聞到味道」。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲南投女童遭埋屍雞寮旁，屋主見警上門嚇傻，「都沒聞到味道」。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者崔子柔／綜合報導

台中大里區4歲彭姓女童受母親及37歲的同居人陳男凌虐致死，棄屍在陳男老家南投市和名間鄉大庄路八卦山區，女童外婆指出，女兒把孫女接走後就難以聯繫，回來探望時還沒帶孫女，最後才起疑報警。目前警方認定，彭姓生母、陳姓同居人及另名友人涉有重嫌，均依殺人、棄屍罪送辦。

根據《聯合報》報導，該女童和哥哥過去由住在台中市的外婆照顧，女童在5月被母親帶走，期間外婆想聯繫他們都得不太到回應，7月初女兒回來探望時卻沒帶著女童，外婆才起疑心，在7月5日向警方報案，沒想到發生如此憾事。

陳姓嫌犯跟女童親生父親是朋友，他疑似在嗑藥後將女童凌虐致死，把屍體埋在南投市、名間鄉交界山區，警方已將女童屍體移置到南投殯儀館。

▲南投女童遭埋屍雞寮旁，屋主見警上門嚇傻，「都沒聞到味道」。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲南投女童遭埋屍雞寮旁，屋主見警上門嚇傻，「都沒聞到味道」。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方指出，屍體被掩埋時間超過2個月，遺體無外傷但有瘀青，且部分有屍水滲出，但大部分已乾，因此身上傷勢難以辨識。目前警方認定，彭姓生母、陳姓同居人及另名友人涉有重嫌，均依殺人、棄屍罪送辦。

台中市社會局表示，先前女童及哥哥都被外婆照顧得很好，被列為脆弱家庭，目前哥哥仍與外婆同住，會再持續加強訪視。

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