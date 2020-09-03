快訊／蔡英文：絕不讓陸製口罩影響國家隊奉獻　一定依法開罰

▲總統蔡英文。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市藥局近日爆出有藥局收到中央郵寄來自「口罩國家隊」製造的口罩後，發現印有「产品合格证」大陸製的口罩混雜其中，目前食藥署下令要求口罩廠商加利科技（Carry mask）下架口罩。對此，總統蔡英文晚間表示，違法行為絕不允許，政府絕對查辦到底，確保防疫沒有破口，且一定會要求主管機關依法開罰。

蔡英文晚間在臉書表示，陸製口罩冒充MIT，政府絕對查辦到底，確保防疫沒有破口。昨天有藥師通報，發現有業者把陸製的非醫用口罩，冒充成「Made in Taiwan」的醫療口罩銷售，魚目混珠，嚴重影響了口罩國家隊辛苦累積的信譽，「這是令人不能接受的行為」。



蔡英文指出，目前衛福部已查獲冒充的口罩，停止該廠商的生產和出貨作業，並擴大追查還有沒有其他違規業者，對於違規廠商的行為，政府一定會要求主管機關清查清楚，依法開罰，而檢調單位也正在介入偵辦。



蔡英文提醒，如果有北部民眾買到標示「Carry mask」的口罩，可以在9月4日到9月11日之間，前往有販售口罩實名制1.0的藥局或衛生所換貨。



蔡英文最後重申，「違法行為絕不允許，我們一定查辦到底，不會讓魚目混珠的違規產品，影響口罩國家隊的奉獻和付出」。

▼蔡英文3日晚間譴責陸製口罩冒充MIT口罩。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）