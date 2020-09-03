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新竹生活節「城市之森」周末登場　邀市民慢下步調享受生活

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▲新竹生活節邁入第6年，每年都得到很大的迴響。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹生活節邁入第6年，每年都得到很大的迴響。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2020新竹生活節今年規劃「城市之森」、「國際日」兩大主軸，其中「城市之森」將於本周末5、6日在新竹公園登場，邀請金曲歌后以莉‧高露、金曲歌王王宏恩等10組知名音樂團體表演，還有為孩子設計的「KIDS ZONE」專區，7場親子五感體驗，聽故事、做瑜珈、手作飲品，另有30攤創意市集可逛。新竹市長林智堅表示，新竹生活節邁入第6年，每年都得到很大的迴響，看到許多市民忙於生活、工作壓力大，希望大家假日帶著家人到森林放鬆，看音樂表演、逛市集挖寶，慢下步調、享受生活。

今天上午的記者會，由魏廣皓親子爵士開場表演，輕快浪漫的樂聲讓現場如癡如醉。風潮音樂總經理楊錦聰表示，高中、大學都在新竹求學的他，有滿滿的新竹回憶，因喜愛音樂創辦風潮，希望把音樂帶向世界，對於家鄉卻一年才回來一次，能以活動主辦方的角色回到新竹，他備感榮幸和驕傲。

「音樂節是一個城市美好的記憶。」楊錦聰說，今年的新竹生活節，不只用來聽、還可用來玩，是全方位的生活體驗，希望大家都能帶著家人一起到場創造美好的回憶。

林智堅表示，新竹市許多市民朋友生活步調快速精確，繁忙充實，鮮少有機會放慢腳步體驗生活中平凡溫暖而美好的事物，加上許多年輕爸媽，上有父母、下有孩子要照顧，今年辦理新竹生活節邁入第6年的時光，就是希望讓民眾卸下平日工作沉甸甸的壓力，假日有個放鬆的好去處。

本周末的新竹生活節將於有百年歷史的新竹公園登場，園內有許多歷史建築與老建物，新竹市府不只把它保留下來，更把它活化。林智堅市長指出，除了透過公共建設的導入讓生活環境變好，也透過舉辦各種藝文活動，帶給人民更好的生活，邀請大家來到改造完成的新竹公園，和家人聽音樂、逛市集、親子體驗活動，共度美好時光。

新竹市文化局表示，新竹生活節率先上場的是本周末的「城市之森」活動，從下午3點開始，新竹公園的四個角落，一場音樂與多元體驗的活動正式開始！在圓形草地廣場的「城市之森舞台」，將有10 組國內知名音樂團體演出，陣容包括金曲獎歌王王宏恩，與金曲歌后以莉‧高露。

此外，演唱陣容還有甫入圍金曲獎最佳樂團獎的神棍樂團、創作樂團Yellow，暖系紓壓民謠歌手黃建為、安妮朵拉、融合母語歌謠與烏克麗麗的「劉阿昌＆打幫你」、外籍朋友組成的「泥灘地浪人」，以及魏廣晧親子爵士等，風格橫跨親子音樂、復古爵士、流行音樂、民謠搖滾、跨界音樂，是場不容錯過的音樂饗宴。

城市之森規劃7場五感體驗活動，在風Live House的「森活聚場」，與氣象站前廣場及草地的「KIDS ZONE森活同樂會」，邀請到風靡台灣15年超大繪本故事團隊的「張爸爸故事屋」，新生代指標性搖擺舞團Naughty Swing，歐美食尚必備的天然手作飲品康普茶手作坊，Easyoga親子瑜珈課程等，適合闔家大小、呼朋引伴一起來同樂。

新竹生活節橫跨兩個周末辦理，19、20日的「國際日」主題也將在兩周後登場，現場共有60攤特色攤商，涵蓋特色美食、創意飲品、藝術手作、生活文創、親子文創等，邀民眾務必來挖寶找尋心頭好。活動詳情請上新竹市文化局網站或臉書搜尋新竹市新鮮事，也可撥打03-5337980或洽1999為民服務專線。

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