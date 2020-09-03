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平價5G手機指日可待！　高通2021年新系列Snapdragon 4可望成主流

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▲▼高通（Qualcomm）。（圖／達志影像／美聯社）

▲高通（Qualcomm）。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

高通將於明年把5G產品組合擴展到Snapdragon 4系列晶片組，期望提供平價手機更快的網路品質。預計高通會在下一波4系列晶片組中擴展5G，因為4系列往往是用在最平價的安卓手機中，價格通常在200美元（約新台幣6,000元）以下。

去年高通旗艦產品Snapdragon 8系列支援5G，不過也僅有少數幾種手機上提供的可選配件，今年產品線顯著擴展，目前的Snapdragon 865產品線需要單獨的5G數據機，7系列與6系列也支援5G平台，提供更便宜的選擇，像是Snapdragon 765和Snapdragon 690。

高通尚未公佈即將推出支援5G的4系列晶片細節，例如它將使用哪種數據機晶片，是否將整合到晶片組中，需不需要在手機中使用獨立單元，或是否支援 mmWave 或 6 GHz 以下的網路。

高通預計將在2021年第1季發布有關Snapdragon 4系列晶片的更多訊息，Oppo、小米和 Motorola 皆是致力於發展5G手機的主要公司，且可能搭載新的晶片組Snapdragon 4系列。如此一來，更便宜的手機也可以支援5G，會使5G應用更加廣泛。

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