群聯電子推出「世界最高容量企業級」QLC SSD儲存方案

▲群聯電子。（圖／記者謝婷婷攝）

財經中心／台北報導

快閃記憶體控制晶片「群聯電子」（8299）宣布推出採用群聯S12DC控制晶片的世界最大容量15.36TB企業級QLC SSD儲存解決方案。相較於傳統機械式硬碟（HDD），群聯的企業級S12DC QLC SSD儲存方案能針對讀取密集儲存應用（Read Intensive Storage Applications）提供更高的效能、更低的功率消耗、以及更高的伺服器機架儲存安裝密度。

群聯S12DC企業級QLC SSD儲存方案主要特點為，全球最高容量的2.5”（7mm）15.36TB企業級QLC SATA SSD。該產品系列還提供1.92TB，3.84TB和7.68TB等容量供選擇。卓越的性能和低功耗規格使取代更換傳統機械式硬碟HDD成為一個輕鬆的決定，530 MB/s的循序讀取速度、220 MB/s的循序寫入速度、9萬IOPs隨機讀取速度、1萬IOPs隨機寫入速度、4.5W最大消耗功率、0.1 DWPD、更高的機架SSD儲存安裝密度–S12DC QLC SSD符合2.5”（7mm）的標準外形尺寸（15.36 TB），佔用的實體空間約是3.5”傳統機械硬碟HDD的1/8。

TRENDFOCUS SSD研究副總裁Don Jeanette表示，自2020年起，QLC SSD在資料中心市場的採用率將持續攀升。而QLC NAND的每單位4位元特性（4 bits/cell），將有效地降低SSD儲存單位成本，並為這些讀取密集型應用客戶提供更多長期價值。此外，TRENDFOCUS也預估企業級SSD市場將維持每年1000萬顆的市場規模，而尋求高容量與低成本SATA SSD儲存產品的企業伺服器及資料中心客戶，高容量的企業級QLC SSD產品將是非常好的選擇。

群聯董事長潘健成也接著補充，群聯致力於為客戶提供能客製化且技術領先的儲存方案。此次發佈的企業級S12DC 15.36TB QLC SSD解決方案，不僅是目前市場上最高容量的企業級QLC SATA SSD，更重要的是，群聯能為全球企業級SSD客戶提供完整的客製化服務，以滿足各種不同客戶的應用系統，進而提供最佳的效能優化以及產品差異性。長期以來，全球客戶對於群聯所能提供的完整客製化服務，均表示高度的肯定與黏著度。