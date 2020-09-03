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三星發表首款「5G筆電」　搭載英特爾第11代處理器

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▲▼三星Galaxy Book Flex 5G。（圖／取自Samsung Newsroom）

▲三星Galaxy Book Flex 5G。（圖／取自Samsung Newsroom）

記者王曉敏／綜合報導

三星今（3）日推出首款支援5G的筆記型電腦Galaxy Book Flex 5G，採用英特爾最新推出的第11代處理器，符合英特爾Evo標準，可於1秒內從休眠狀態喚醒，並具備1080p螢幕即超過9小時的續航時間等特性。

Galaxy Book Flex 5G是三星首款5G筆電，重1.26公斤，配備S Pen，搭載13.3吋觸控螢幕，解析度為1920 x 1080。記憶體方面最高達16GB RAM儲存容量最高為512GB，採用69.7Wh的電池。

▲▼三星Galaxy Book Flex 5G。（圖／取自Samsung Newsroom）

▲三星Galaxy Book Flex 5G。（圖／取自Samsung Newsroom）

除此之外，Galaxy Book Flex 5G有著兩顆鏡頭，其中1300萬畫素鏡頭為「對外」鏡頭，可用於拍攝文件等，內部則配備了720萬畫素的前置鏡頭，可用來與家人、朋友視訊，或進行視訊會議等。

值得注意的是，Galaxy Book Flex 5G配備英特爾最新的Tiger Lake系列Core i5或Core i7處理器，英特爾行動運算事業群副總裁Chris Walker表示，新款晶片將為Flex 5G等輕薄型筆電帶來前所未有的性能及能效。

此外，Galaxy Book Flex 5G也取得英特爾Evo平台設計驗證，除了具備即刻喚醒等關鍵特性外，也有著充電30分鐘可使用4小時的快充性能。

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