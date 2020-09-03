偽劣口罩再爆！南投某藥局賣爛口罩比原廠貴百元…從這來的

記者唐詠絮／台中報導

南投市1家藥局販賣華新平面塑膠袋裝50片兒童口罩，賣得還比原廠貴了將近100元，今(3)日全案偵破，是台中1家生技公司涉嫌出售仿冒給該藥局，檢警查扣銷貨單、訂貨單及散裝口罩1萬餘片，並通知該公司趙姓負責人及張姓業務經理到案說明，警詢後依刑法第 339 條詐欺罪等罪嫌，函送台中地檢偵辦。

▲彰化華新口罩被台中某1間生技公司仿冒劣製。（圖／記者李忠憲翻攝，以下同）

事發當時，華新口罩董事長鄭永柱親上火線對外召開記者會，表示有關假口罩販售一事，已經影響品牌商譽，華新的口罩LOGO除了印有「MOTEX」、「MIT」等字樣外，一定會有內耳掛及外耳掛2種，材質透氣不透光，還有政府許可字號「衛署醫器製字第002459號」。

▲南投某間藥局販售彰化華新偽兒童口罩。（圖／ETtoday資料照，以下同）

鄭永柱也說，假用華新品牌在市面販售的以「兒童平面口罩」為多，事實上華新醫材已經許久沒有生產該款口罩，兒童口罩也以C型口罩為主，但只有周六日在華新觀光工廠內販售，沒有流入市面，因此消費者如果在坊間有看到，也請務必第一時間向廠方反映。

▲彰化華新口罩也出示許可證號。

對此警組成專案小組鍥而不捨的追查，從彰化縣及南投縣藥局，發現該批仿冒之醫用兒童口罩已銷售一空，乃通知藥局施姓負責人到案說明，發現該藥局所販賣之仿冒口罩僅有透明袋裝，無紙盒裝或衛服部核准字號，且口罩品質較粗劣，釐清後發現上源是來自台中市某一家生技公司涉嫌仿冒出售。

▲彰化華新董事長鄭永柱親上火線說明。

檢警搜索該生技公司，查扣銷貨單、訂貨單及散裝口罩1萬餘片等證物，並通知該公司趙姓負責人及張姓業務到案說明，警詢後依刑法第 339 條詐欺罪等罪嫌，函送台中地檢偵辦。警方呼籲民眾切勿利用疫情牟取不法利益，若有違法情事，將依法追訴刑事責任；也提醒民眾購買口罩，應仔細確認所購買之口罩品質真偽，以免受騙。

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