電腦也會挑文旦！甜度秒分辨...日檢測量7噸　花蓮引進設備搶第一

▲▼智慧文旦柚糖度篩選設備，每顆篩選速度僅需1秒，每日約可測量7公噸的文旦柚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

白露節氣將近，迎來文旦柚採收季節，花蓮縣政府致力推行智慧農業，盼為更多農友獲得更好的農產收益，今年與農糧署共同補助瑞穗鄉農會採購文旦柚糖度篩選設備，是全台唯一對於文旦柚糖度採用智慧篩選分級的縣市，瑞穗鄉農會準備好為柚農服務，篩選精品好柚，增加產品價值，花蓮農業邁入智慧化的腳步，也正逐步開展中。

文旦柚果品的分級篩選，常以重量和甜度作為標準，但老式的果品篩選方法，過程繁瑣，也無法逐顆檢測糖度，縣府積極建置智慧農業，與農糧署共同補助瑞穗鄉農會採購文旦柚糖度篩選設備，已在7月25日完成安裝與驗收，藉由非破壞性篩檢設備，大幅改善以往篩選文旦柚的困難。

▲花蓮是全台唯一對於文旦柚糖度採用智慧篩選分級的縣市。

縣府農業處長吳昆儒表示，傳統文旦柚果品的分級篩選，都需逐顆以侵入式方式測量，才能確認每顆文旦柚的甜度，重量也需逐顆秤重，耗工費時，亦無法逐顆確認檢測；縣府持續推廣智慧化農業，著眼縣內大宗農產作物文旦柚，補助文旦柚主要生產地區瑞穗鄉農會採購文旦柚糖度篩選設備，是目前全台唯一日本進口的文旦柚糖度檢測設備，每顆文旦柚的篩選速度僅需1秒，1小時約可測量1公噸文旦柚，每日約可測量7公噸的文旦柚，精確糖度分級更能為文旦柚加值行銷。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，非常感謝花蓮縣政府與農糧署鼎力相助，糖度檢測設備可以有效增加選果效率，科技保證讓消費者可以買得到品質優良的柚子，也是給予認真打拼的柚農一個肯定，等於是供銷雙贏。

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