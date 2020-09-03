新竹男跑超商...掃一眼貨架！下秒詭偷「保險套+養氣人參」拔腿跑

▲阿偉到超商偷保險套。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／新竹報導

一名男子「阿偉」（化名）日前因不明原因，先後跑到同一間超商內偷竊，但詭異的是，他偷竊的東西卻非一般餅、飲料等食品，而是保險套及養氣人參，其偷竊的意圖不免讓人感到有些怪異。

判決指出，阿偉基於意圖為自己不法所有之竊盜犯意，於2019年11月間，到新竹一間超商，徒手竊取貨價上1盒價值199元的保險套，得手後隨即逃跑離去，而阿偉有過一次偷竊之後，食髓知味，竟然又於隔年2月，到上述同一間超商內，又徒手竊取一瓶價值69元的養氣人參，得手之後立刻逃跑。

對此，超商的經營者發現之後，趕忙報警處理，而警方調閱監視器影像，循線找到阿偉。阿偉於警訊時對於犯行坦承不諱，且又有監視器影像為證，犯行證據明確。對此，新竹地院審理後，依犯竊盜罪，累犯，判處阿偉拘役20日，得易科罰金；又犯竊盜罪，累犯，處以拘役10日，得易科罰金，合併應執行拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。另外，未扣案之保險套1盒、養氣人參一瓶均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵期價額。

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