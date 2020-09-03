感念保衛台灣殉職美軍　AIT設立勳章紀念專區

▲美國在台協會（AIT）於內湖館舍舉行「美台安全合作月紀念勳章揭幕儀式」。（圖／翻攝AIT臉書，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

美國在台協會（AIT）2日於內湖館舍舉行「美台安全合作月紀念勳章揭幕儀式」，由處長酈英傑（Brent Christensen）與退輔會主委馮世寬共同主持，以感念1949年以來126名為保衛台灣不幸殉職的美國官兵。

酈英傑於致詞中提到，剛到AIT赴任時，提出「四個增進」目標，意旨「增進美台安全合作」、「增進美台經濟與商業關係」、「增進台灣在全球社會的角色」，及「增進美台人民的關係」，這對美台在安全合作方面的進展，尤其令人矚目。

酈英傑表示，早在二戰時期，美台安全合作關係中就有多位傳奇人物，像是指揮中緬印戰區的史迪威（Joseph Stilwell）將軍，以及帶領「飛虎隊」的陳納德（Claire Chennault）將軍。

酈英傑也說，二戰結束後「美軍顧問團」（Military Assistance Advisory Group）成立；不久後，隨著第一次台海危機的爆發，「美軍協防台灣司令部」（United States Taiwan Defense Command）也應運成立。「美軍協防台灣司令部」和「美軍顧問團」在巔峰時期總共有三萬名官兵服役。當時許多美國官兵帶著家人一起來到台灣，促進了雙邊人民之間的友誼，也因此奠定了長久以來美台夥伴關係的根基。而這段期間，總計有126名美國官兵，在為台灣軍方提供協助及支援的同時，不幸殉職。

因此，AIT在館內設立了展示紀念勳章及褒揚令的紀念專區，這兩枚「保衛台灣紀念章」由前總統馬英九於2016年2月追贈給孟登道中校和林恩中校兩位殉職的美國軍官。

除了紀念這兩位英勇殉職的軍官，AIT也將這兩枚紀念勳章、旗幟以及這個紀念專區用來榮耀所有在過去、現在、未來，曾經或即將參與美台戰略夥伴關係、支持台灣自我防衛能力的美國官兵們。