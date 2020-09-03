菠蘿派皮塞進滿滿芋泥餡！超商網羅「7大罪惡芋頭逸品」　還有爆餡流沙包

▲OK mart推出芋頭系列美食。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

芋頭控開吃了！只要是放進芋頭的手搖飲還是綿密又濃郁的芋頭冰，通通都有超高人氣。這次OK mart強勢推出7大芋頭美食，不僅有罪惡流沙芋頭麵包，更選用芋泥搭配鮮奶油打造杯子蛋糕，即日起正式登場，趕快衝超商開吃。

▲罪惡芋泥鮮奶杯子蛋糕。

OK mart推出7大芋頭美食，其中，首推這顆「芋泥菠蘿泡芙」，外皮使用菠蘿派皮，一咬就能感覺到酥脆感，內餡則塞進了滿滿台灣大甲芋頭製成的芋泥，柔綿又滑順。甜點系列還有這一杯「芋泥鮮奶杯子蛋糕」，一層芋泥搭配一層又一層的蛋糕、鮮奶油，多層次口感讓人一口接一口呢。

而預購款「阿聰師芋頭冰」，將大甲芋頭蒸熟後，以鮮乳代替水加入砂糖、麥芽等製成，每一口都能吃到芋頭奶香，還有微微芋頭顆粒，通通邪惡必吃。

▲▼早餐系列有芋頭流沙、芋頭肉鬆麵包。



早餐系列推薦有「芋頭流沙麵包」、「芋頭肉鬆麵包」，這次還搬出去年超人氣的「芋圓地瓜圓撞奶」，將Q彈地瓜圓、芋圓加入牛奶中，濃郁又好喝。鹹食類則和福記聯名推出「芋頭鹹粥」，每一口都能吃到檳榔心芋的鬆軟香濃，搭配香菇紅蔥頭打造古早味鹹粥氣氛，即日起通通都買得到了。

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