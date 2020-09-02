　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

項圈套脖、密室囚禁少女！淫保全羈押禁見　法官曝光「4大關鍵」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼雄院說明羅嫌羈押事。（圖／記者張榮恩攝）

▲雄院說明羅嫌羈押理由。（圖／記者張榮恩攝）

記者黃子倩／高雄報導

涉嫌囚禁高雄少女長達66小時、曾有2次性侵前科的「保全界李宗瑞」羅姓嫌犯2日複訊後遭到聲押！高雄地院2日下午召開羈押庭，最終結果稍早出爐，法院裁定羅嫌羈押禁見，而羈押理由也隨之曝光。

回顧案情，少女透過網路結識嫌犯，雙方約定以月薪5萬達成「陪玩打工」的工作約定，在拿到嫌犯寄來的高鐵票錢、手機及sim卡等物品後，自行北上到新竹高鐵站。

警方指出，羅姓嫌犯將少女關在加蓋密室4天，以會電擊的黑色項圈加以控制，且將手機交給盧姓嫌犯，疑似誘導警方搜索，目前仍持續調查，不排除湮滅證據的可能性。

▲▼少女失蹤案_羅嫌移送雄檢。（圖／記者張榮恩攝）

▲羅嫌遭羈押禁見。（圖／記者張榮恩攝）

高雄地檢署2日對羅嫌進行複訊，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。如今羈押理由曝光，法官認為，羅嫌雖然否認剝奪少女行動自由，僅坦承準略誘犯行，但因證人及少女指證明確，且有對話紀錄證明，再加上有毒品等證物，因此認定她罪嫌重大。

法官表示，又因羅嫌過去的性侵案件，以及他房內的密室有可供隱匿逃亡之用，「已有事實足認被告有逃亡之虞」；再者，羅嫌的供述也與證人不符，此外又有相關證人未到案，而他更曾指示共犯丟棄少女手機，因此也可認定他有湮滅偽造變造證據，或是勾串共犯、證人之虞。

法官還提到，羅嫌此次犯案及過去的犯案歷程有高度相似，被害人也都是未成年少女，犯罪手段雷同，也可認定他有反覆實施同一剝奪他人行動自由罪行之虞，因此最終裁定羈押禁見。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

囚禁高雄少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」　檢將聲請羈押

最新攻堅影片！撬天花板尋少女　警揭詭異舉動：他找裝潢師設密室

蓋密室原因曝！為躲性侵10年刑責　羅嫌密謀「人間蒸發」藏身夾層

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
少女驚魂66hrs後...第一件事「想做的事」曝光　父提轉學
項圈套脖、密室囚禁少女！　淫保全羈押禁見「4大關鍵」曝光
中槍第6天館長站起來了！傷口照首曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

略誘高雄少女！保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

有證據才認罪！警曝「保全界李宗瑞」專拐未成年少女原因

少女驚魂66hrs後第一件事「想上學」！父提轉學…校長：讓她先沉澱

台中女困火場無生命跡象！警消急救援　下秒「火勢復燃」險逃不出

車輛暴衝南寮漁港！靠岸漁船成功擋災　駕駛嚇壞：我不記得了

轎車違規迴轉重機閃不掉「插進去」　後方「精割包皮」招牌成亮點

項圈套脖、密室囚禁少女！淫保全羈押禁見　法官曝光「4大關鍵」

噁！31歲國小師驚爆狂戀10歲羅莉　租屋同居擁吻求婚「等妳18歲」

台中民宅火警！女屋主受困2樓　夫、兒焦急相擁…警消入內搶救

快訊／台中國中少年「半夜離家」失聯3天！　爸媽急壞：快點回家

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

略誘高雄少女！保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

有證據才認罪！警曝「保全界李宗瑞」專拐未成年少女原因

少女驚魂66hrs後第一件事「想上學」！父提轉學…校長：讓她先沉澱

台中女困火場無生命跡象！警消急救援　下秒「火勢復燃」險逃不出

車輛暴衝南寮漁港！靠岸漁船成功擋災　駕駛嚇壞：我不記得了

轎車違規迴轉重機閃不掉「插進去」　後方「精割包皮」招牌成亮點

項圈套脖、密室囚禁少女！淫保全羈押禁見　法官曝光「4大關鍵」

噁！31歲國小師驚爆狂戀10歲羅莉　租屋同居擁吻求婚「等妳18歲」

台中民宅火警！女屋主受困2樓　夫、兒焦急相擁…警消入內搶救

快訊／台中國中少年「半夜離家」失聯3天！　爸媽急壞：快點回家

「信義徵幸福」短片大賽首獎出爐　職場幸福感是年輕人的共同語言

力拚FinTech！　元大銀砸億元啟動「新興科技應用發展5年計畫」

陳淞山／侯友宜信任度近九成　開放美豬牛將重傷民進黨選情？

妝容總是看起來很「廉價」！畫出高級臉的3招重點

貝克漢歡慶次子18歲生日！　與兒「打赤膊站一起」寵溺笑：比我高了

李翊君為女兒王敏淳開唱當招待　「出動嚴爵暖場」合照驚見他現況

美國務院次卿親自主持台美經貿對話 「我們非常希望他率團訪台」

只搶到248元！無業男駕貨櫃車「四處徘徊」　搶落單女後刺胸棄屍

爺喊「有老虎」急報案　員警出動後見本尊…全傻了！

略誘高雄少女！保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

高雄少女案　全台出動200警力

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

獨／「保全李宗瑞」性侵2少女要坐牢了！

嫁了才知夫是狼！淫保全靠老招「追到19歲嫩妻」

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

即／「保全李宗瑞」母淚崩道歉：對不起沒把兒教好

羅嫌稱「學姊有來打工」　警指恐有其他受害者

更多熱門

相關新聞

淫保全收押禁見！雄檢：暫不發監執行

淫保全收押禁見！雄檢：暫不發監執行

淫保全羅育祥涉嫌略誘高雄少女北上新竹，並囚禁在密室中長達66小時；今下午高雄地院審酌後，認為羅嫌有逃亡、串證之虞，裁定收押禁見。高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒表示，本案經檢察官指揮警方偵辦，迅速尋獲少女，並拘提3嫌到案，考量盧、王2嫌涉案情節輕微，因此以限制住居作為強制處分手段；而羅嫌除了高雄少女外，還另涉性侵2未成年少女遭判刑10年，如今羅已遭到收押，雄檢基於偵辦案件、辦案需求，將會羈押人犯持續辦理案件，暫時不會將被告發監執行。

安倍最愛確定競選！菅義偉「抱高支持度」角逐黨魁

安倍最愛確定競選！菅義偉「抱高支持度」角逐黨魁

搜救犬也中元普渡！供桌擺滿「罐罐、狗飼料」

搜救犬也中元普渡！供桌擺滿「罐罐、狗飼料」

綠：藍營推食安公投是江啟臣主席保衛戰

綠：藍營推食安公投是江啟臣主席保衛戰

館長筆錄製作完成　檢察官親自殺到病房

館長筆錄製作完成　檢察官親自殺到病房

關鍵字：

影音

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

高雄少女案　全台出動200警力

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

15歲小小彬升高中了！

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

獨／「保全李宗瑞」性侵2少女要坐牢了！

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面