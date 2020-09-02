項圈套脖、密室囚禁少女！淫保全羈押禁見　法官曝光「4大關鍵」

▲雄院說明羅嫌羈押理由。（圖／記者張榮恩攝）

記者黃子倩／高雄報導

涉嫌囚禁高雄少女長達66小時、曾有2次性侵前科的「保全界李宗瑞」羅姓嫌犯2日複訊後遭到聲押！高雄地院2日下午召開羈押庭，最終結果稍早出爐，法院裁定羅嫌羈押禁見，而羈押理由也隨之曝光。

回顧案情，少女透過網路結識嫌犯，雙方約定以月薪5萬達成「陪玩打工」的工作約定，在拿到嫌犯寄來的高鐵票錢、手機及sim卡等物品後，自行北上到新竹高鐵站。

警方指出，羅姓嫌犯將少女關在加蓋密室4天，以會電擊的黑色項圈加以控制，且將手機交給盧姓嫌犯，疑似誘導警方搜索，目前仍持續調查，不排除湮滅證據的可能性。

▲羅嫌遭羈押禁見。（圖／記者張榮恩攝）

高雄地檢署2日對羅嫌進行複訊，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。如今羈押理由曝光，法官認為，羅嫌雖然否認剝奪少女行動自由，僅坦承準略誘犯行，但因證人及少女指證明確，且有對話紀錄證明，再加上有毒品等證物，因此認定她罪嫌重大。

法官表示，又因羅嫌過去的性侵案件，以及他房內的密室有可供隱匿逃亡之用，「已有事實足認被告有逃亡之虞」；再者，羅嫌的供述也與證人不符，此外又有相關證人未到案，而他更曾指示共犯丟棄少女手機，因此也可認定他有湮滅偽造變造證據，或是勾串共犯、證人之虞。

法官還提到，羅嫌此次犯案及過去的犯案歷程有高度相似，被害人也都是未成年少女，犯罪手段雷同，也可認定他有反覆實施同一剝奪他人行動自由罪行之虞，因此最終裁定羈押禁見。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

囚禁高雄少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」 檢將聲請羈押

最新攻堅影片！撬天花板尋少女 警揭詭異舉動：他找裝潢師設密室

蓋密室原因曝！為躲性侵10年刑責 羅嫌密謀「人間蒸發」藏身夾層