台南一中楊振杰醒了！考上醫科車禍昏迷近半個月　轉普通病房觀察

▲錄取長庚中醫學系的台南一中畢業生楊振杰，騎車出遊卻車禍頭部重創陷入昏迷，如今傳出他已清醒轉入普通病房的好消息。（圖／翻攝自臉書）

記者林悅／台南報導

家住高雄路竹偏鄉的台南一中畢業生楊振杰，錄取長庚中醫學系，但與友人騎車出遊卻因天雨路滑摔車，造成頭部重創顱內出血送成大醫院救治，台南一中校方1日指出，楊振杰日前己清醒，轉入普通病房觀察，台南一中校友總會周泰隆董事長也捐助急難救助金5萬元給楊爸爸，協助他度過難關。

台南一中指出，該校因車禍受傷昏迷的楊振杰同學，上周已清醒，轉往普通病房，持續觀察中。楊振杰尚無法開口說話，行動亦須他人攙扶，他的腦部傷勢、腦神經受損情形及是否影響日後的生活、學習等，尚須觀察及評估。台南一中台南校友總會周泰隆董事長，也捐助急難救助金5萬元給楊爸爸，協助他度過難關。

請繼續往下閱讀...

據了解，大學指考分發放榜，家住高雄路竹偏鄉的台南一中畢業生楊振杰，錄取長庚中醫學系，他家鄉第一個考上醫學系的孩子，楊振杰說，因看到有醫生到偏鄉服務，他自己就是個偏鄉的孩子，很受感動，所以也立志要當醫生。不過學測考了57級分，無法填醫學系，所以他專心拚指考，考了419.85分。楊振杰決定選填長庚中醫，主要是因為可以雙主修，可同時讀中醫與西醫，他希望未來學成之後，也可以到偏鄉服務。楊振杰家人對他能考上中醫系都十分開心。

不過楊振杰與同學出遊不幸發生車禍，8月17日從其他醫院轉到成大醫院醫治，因其頭部重創傷勢嚴重，在加護病房救治，家人對他不幸發生車禍十分難過，放榜後與友人出遊沒想到發生這種意外，他的家人上網集氣，希望大家能為他祈禱，盡快醒來安度難關。如今楊振杰能清醒，並轉入普通病房觀察，實在是好消息，期望他能儘速康復。

・一抹逆齡