高雄少女失聯66hrs「早有警覺」...冷靜應付保全李宗瑞！已回高雄

▲高雄少女失聯3天被尋獲。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

失聯66小時的高雄少女於1日上午8時50分，在羅男的母親家中4樓的密室夾層被找到，而事實上少女早已有警覺，查覺到羅男行徑怪異，但因為擔心遭受傷害，所以才假裝聽話、應付對方。所幸在各界的努力之，少女已經平安獲救，身上也沒有外傷，並未遭受到虐待。

據了解，少女先前就已經發覺羅男行徑怪異，但擔心當場識破對方，會遭到暴力對待、傷害，外加上手機也被對方拿走，因此才會假裝順從。另外，事發當時20名警力衝到該房屋，在房內搜了2次都沒搜到，直到第3次才發現該名少女。

▲羅姓保全被押回高雄。（圖／翻攝PTT）

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此次羅男疑似又以「提供打工機會」為由誘拐少女北上，且一度失聯長達3天，究竟這3天中到底發生什麼事，目前仍無法得知。據了解，少女被找到時，已經睡著了，而她醒來之後的第一句話就是，「我想回家」。所幸在全台約200名警力、網友及各界協助下，少女目前已經平安回到高雄，而羅男也被依妨害自由、略誘罪押回高雄偵辦。

▼少女目前已平安回到高雄。（圖／記者吳奕靖翻攝）