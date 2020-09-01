行動不便柚農無法賣1.2萬斤柚子　宜縣議員黃琤婷：請大家幫幫忙

▲▼曾中風過的老農何清和的老欉文旦香甜多汁但沒辦法賣，宜蘭縣議員黃琤婷請大家幫幫忙到柚園採果。（圖／宜蘭縣議員黃琤婷提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

獨居且中風的宜蘭冬山鄉柚農何清和行動不便，無法將100多株老欉柚樹結實累累的1萬2千斤柚子拿出去賣，宜蘭縣議員黃琤婷及志工們獲知，要幫何以半買半送方式，9/12開放民眾採果，黃琤婷歡迎大家到冬山鄉中山2路115號品嘗柚子好滋味，有意者請聯絡志工王先生 0921958228。

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冬山鄉柚農何清和，十多年前中風行動不便，加上妻子早逝、兒子在外地工作，他目前又重聽，而他父親留下近1甲地柚園內的100多株老欉柚樹，是以白紗防治病蟲害，且不灑農藥及除草劑，及在他細心照顧下，產出的柚子品質好，另外，今年（2020）沒有颱風侵襲、雨水少，豐收約有1萬2000台斤柚子待採。

宜蘭縣議員黃琤婷表示，何清和走起路來一拐一拐行動不便，及身體右側無力扛重物，根本沒辦法把柚子載出去賣，她得知何清連日來愁眉不展，前往柚園區了解時，何清和更採下一棵柚子請她品嘗，在柚子尚未收水的情況下，就已經很甜了，因此，歡迎大家幫幫何清和，來品嘗柚子好滋味。

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