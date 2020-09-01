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中國駐印度使館：印軍「非法越線」要求立即撤退

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▲▼中印對峙、印中對峙／中印實際控制線（LAC）衛星照。（圖／路透）

▲中印對峙衛星照。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

中印邊境衝突再起，雙方各說各話。中國駐印度使館發言人嵇蓉參贊1日表示，印軍8月31日再次非法越線，破壞兩國協議，中方已提出嚴正交涉，要求印度立即撤回非法越線人員，立即停止任何導致局勢升級和復雜化的舉動。

嵇蓉參贊表示，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在中印邊界西段班公湖以南地區、熱欽山口附近再次非法越線，公然挑釁，造成邊境局勢再度緊張。

嵇蓉參贊指出，印度方行徑嚴重侵犯中方領土主權，嚴重違反兩國相關協定協議和重要共識，嚴重破壞中印邊境地區和平安寧。印方所做所為與雙方一段時間以來推動現地局勢緩和降溫的努力背道而馳，中方對此表示堅決反對。

中方已向印方提出嚴正交涉，要求印方嚴格管控和約束一線部隊，切實遵守承諾，立即停止一切挑釁行為，立即撤回非法越線人員，立即停止任何導致局勢升級和復雜化的舉動。

解放軍西部戰區發言人張水利31日強調，印方在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，嚴重侵犯中國領土主權，目前軍隊正採取必要應對措施。

王毅也指出，中印邊界還沒有劃定，所以總會有這樣那樣的問題，中國願意跟印方通過對話管控好各種問題，「我們不會主動採取使事態復雜化、擴大化的舉動，當然我們也要堅定維護自身的主權和領土完整」。

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