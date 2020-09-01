台灣大再祭12款安卓手機電池維修優惠　不限用戶最高下殺49折

▲台灣大再祭出12款安卓手機電池維修優惠。（圖／台灣大哥大提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣大哥大手機原廠電池更換優惠又來了！繼今年5月推出安卓手機的更換優惠後，今(1)日進一步再針對全台安卓手機用戶(不限台灣大用戶)祭出限時雙重優惠，送修安卓廠牌全系列商品(不限機型)，可享有單筆維修金額滿千折百，並且現折現扣、折抵金額無上限，另外，包括ASUS、Samsung、HTC等指定機種，加碼更換原廠電池，最高下殺49折。

台灣大表示，即日起至9月30日前，消費者到全台myfone門市送修安卓廠牌全系列商品，將享單筆維修金額滿千折百，直接折扣維修金的好康；參與此次活動的安卓手機廠商，包括ASUS、Benten、Google、HUAWEI、HTC 、LG、Hugiga、Motorola、OPPO、realme、Samsung、SONY、SHARP、SUGAR、TaiwanMobile以及Vivo等。

同時，台灣大myfone門市也加碼推出ASUS、Samsung、HTC等指定機種更換原廠電池優惠，可享優惠價790元或990元，例如使用ASUS ZenFone Max Pro系列機款(ZB602KL, ZB631KL)的消費者，更換電池原價需1,600元，在9月30日前送修只要790元，現省810元，等於打了49折；若單筆維修總金額滿1,000元，還可再享折價100元。

台灣大也提醒，此波更換安卓原廠電池的優惠指定機種共12款，每款手機的電池電容量、蓄電力不同，且每個人使用手機的狀況與平時的充電習慣不盡相同，導致電池老化或比較耗電，建議有需要的消費者可將手機送myfone門市維修檢查。提醒消費者換修電池前，務必解鎖所有密碼，並自行完成備份作業。依各原廠維修授權規範，進行換電池，資料須先全部清除。