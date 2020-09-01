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投保中心告大同林郭文艷解任董事　辯護律師：判決將成指標

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▲大同,林郭文艷。（圖／記者陳心怡攝）

▲投保中心因大同股東會爭議，提告林郭文艷解任董事。（圖，資料照／記者陳心怡攝）

記者羅志華／台北報導

投資人保護中心因大同於6月30日股東會爭議，對董座林郭文艷提解任董事訴訟，北院9月1日開庭，投保中心提出四大控訴，指林郭文艷影響股東權益，但林郭委任律師表示，如果僅因主持股東會、讓部分股東不滿，就提解任董事訴訟，那法院以後這種訴訟就接不完了，本案將於9月22日續審。

投保中心律師控訴，大同於6月30日的股東會，在通知書上限制參加人數，林郭於會中，又未揭示出席股權比例，甚至逕自剔除部分股東投票權，並無視股東提出封存票櫃的臨時動議，直接宣布散會。

林郭委任律師表示，當時依新聞報導，部分股東疑似收受中資買進大同、炒作股價，林郭文艷因此將部分股東的投票權剔除，且林郭僅在股東會擔任主席，此行為是否構成解任董事要件有待確認，另外，投保中心若真對股東會決議不滿，也應提決議無效訴訟，而不是解任董事。

投保中心表示，經濟部依股東會出席股權不達標，否決大同變更董事的申請，因此該股東會決議應是不成立或不存在，這也是他們沒提股東會決議無效的原因。

林郭委任律師吳祚丞表示，若僅因林郭擔任股東會主席、決議引起部分股東不滿，就能提解任董事訴訟的話，那法院以後這種官司都接不完了，本案判決將會成為指標。

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