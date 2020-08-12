麻豆文旦外銷加國「最大華人超市」　市府補助500萬收購加工！

▲麻豆文旦將外銷至加拿大多倫多「大統華超市」販售。（圖／翻攝自台南市政府）

實習記者莊子誼／綜合報導

台南市長黃偉哲於昨日出席「台南文旦航躍多倫多啟運」記者會表示，今年首櫃載6000公斤的台南文旦及800公斤的楊桃預計銷往加拿大多倫多，台南鮮果將挑戰最遠航距，橫跨北太平洋來到多倫多的大統華超市(T&T Supermarket)販售。

大統華超市為加國最大規模的亞裔食品及家用品連鎖超市，加國全境共有27家店，年營業額逾10億美元，來自台南的優質好柚肯定能驚豔多倫多的消費者。

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黃偉哲開心表示，台南文旦能通過加拿大的檢疫，相信有助於國外對台灣水果的青睞度。另外，農委會將啟動補助500萬收購近500噸的加工文旦，對於加工廠以每公斤12元以上收購加工者，每公斤補助10元，而大果收購也會盡速啟動，協助農友把文旦的銷售通路做好。

農業局長謝耀清指出，台南市為全台文旦最大產區，種植面積達1106公頃，佔全台26%，今年台南文旦預估總產量為2萬5000公噸，較去年增加3%，8月中下旬將進入盛產採收期。對於農民擔心受疫情影響壓縮外銷市場，因今年採收作業距中秋節還有一段銷售時間，市府將積極協助拓展銷售市場，為今年文旦產銷再創佳績。

值得一提的是，農業局將在9月12、13日於麻豆農會舉辦「2020麻豆文旦季」，邀請麻豆區柚農參與展售，結合採果體驗，讓遊客能深刻體會文旦的魅力。此外，農業局更輔導農民前往台北希望廣場及花博公園行銷展售，產地直送銷售麻豆文旦，方便北部消費者採購。