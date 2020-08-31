電子菸才吸6個月　英16歲少年肺部等同80歲老菸槍

▲英國少年費雪（Ewan Fisher）吸電子菸僅6個月，便引發重症險喪命。（圖／翻攝自Facebook／當事人Ewan Fisher臉書個人頁面）

記者張寧倢／綜合報導

英國一位少年費雪（Ewan Fisher）16歲時吸電子菸約6個月，便導致肺衰竭差點喪命，送進加護病房透過人工肺或葉克膜勉強維持生命。現年19歲的費雪，仍未完全恢復健康，只是走上樓梯就氣喘吁吁，肺部受損程度竟與一個80歲的終生吸菸者無異。

根據英國《太陽報》指出，2017年費雪年僅16歲，當時非法購買香菸與電子菸對他而言並不困難。一天抽14根香菸的他，為了戒菸，轉而依賴電子菸，不料卻對電子菸的化學物質產生過敏反應，引發過敏性肺炎（hypersensitivity pneumonitis）。咳嗽、呼吸困難、免疫系統崩潰，最後導致肺部衰竭，必須使用人工肺或葉克膜機器維持生命。

費雪現年19歲，醫生診斷，他的肺臟如同一位終生吸菸的80歲長者，受損程度嚴重。令人驚訝的是他使用電子菸的時間不過五、六個月。出院三年多仍無法正常生活，被迫放棄拳擊夢，「我以前每天晚上跑步，現在什麼也做不了，不能跑步爬山，它毀了我所有的關節，生活發生了很大的變化。」

費雪為了提醒民眾電子菸暗藏的危險性走訪全國，「儘管存在危險，但其他人仍將電子菸視為安全的替代品，像可口可樂這樣的不同口味吸引了年輕人，就是這些甜美的味道令我上癮，甚至有餅乾跟奶油口味。」

在美國關於電子菸安全性的爭論已非常普遍，有些州也以法律明文規定禁止。美國電子菸專家Jim Kang表示，高強度電子菸被譴責是美國高中生的公共健康危機。「很明顯，公司正在利用這些甜味把孩子作為目標客群。英國政府應盡其所能，以避免發生我們在美國面臨的難題。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！



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