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馬斯克創「腦機介面」　將晶片植入豬腦…數據首度曝光

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▲Neuralink積極發展「人腦與機器介面」將晶片植入豬的腦部。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲Neuralink積極發展「人腦與機器介面」將晶片植入豬的腦部。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

南非企業家伊隆.馬斯克（Elon Musk）不僅是著名企業特斯拉（Tesla）和太空探索技術公司（SpaceX）創辦人，同時於2016年創立神經科技和腦機接口公司（Neuralink）積極發展「人腦與機器介面」，將晶片植入豬的腦部，並於28日公開亮相，展示其腦部活動數據。

馬斯克於2016年成立Neuralink，同時致力發展「腦機介面」來協助治療阿茲海默症、失智症、脊隨損傷等。其中分別在三隻豬的腦內各植入2枚晶片長達2個月，當牠們用鼻子接觸物品時，其腦部獲得的訊號轉變為可讀的數據。

根據《BBC》報導，馬斯克28日透過直播展示一隻大腦被植入腦機接口設備的豬（Gertrude），並證實其腦部信號可被讀取，這意味著人類或許向著利用這類植入設備來治療記憶力衰退和脊髓損傷等疾病又邁進一步，甚至未來有可能讓那些患有精神疾病的人，用思維來控制手機或電腦。

對此美國匹茲堡大學物理醫學助理教授科林格（Jennifer Collinger）表示，馬斯克試圖做的是在醫療技術領域中，展開真正的顛覆性創新，另外他也提到Neuralink擁有大量資源，更重要的是他們有一個都在為共同目標而努力的團隊，因此成功的機會較大。

另外馬斯克表示，這還只是其中的第一步，其長遠的目標是迎接「超人認知」（Superman Cognition），另外他也曾多次表示對AI的擔憂，他認為人類需要與AI結合為一體，以免未來AI過於強大，摧毀人類的最糟情況發生。

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