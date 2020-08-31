澎湖縣菊島盃全國青少年硬式棒球錦標賽　雲林馬光國中奪亞軍

▲馬光國中棒球隊在「2020年澎湖縣菊島盃全國青少年硬式棒球錦標賽」比賽表現出色，一舉拿下亞軍。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣馬光國中棒球隊勇奪「2020年澎湖縣菊島盃全國青少年硬式棒球錦標賽」亞軍，雲林縣長張麗善今（31）日在教育處長邱孝文、縣議員王鈺齊、土庫鎮農會總幹事黃萬聰、詠統生技總經理張雅萍等人陪同下，致贈獎品勉勵馬光國中棒球隊選手，同時也感謝學校與教練的付出及鄉親、家長等各界的支持。

馬光國中棒球隊在此次比賽表現出色，戰況精彩刺激、高潮迭起，尤其賽程中最驚險的部分，是在8強決賽中對上龜山國中，馬光棒球健將胡振利打出一支再見全壘打，順利擊敗對手晉級4強決戰。緊張賽事氛圍、長時間對戰，都考驗著球員們的體力及抗壓力，最終在冠軍賽時，更表現出日常辛苦訓練成果，一舉拿下亞軍。

雲林縣長張麗善對於同學願意吃苦忍受辛苦訓練，展現優異成果，既欣慰又不捨，也感謝校長、教練還有家長成為孩子後盾，用心栽培在地子弟，讓雲林青少棒代表隊在全國注目的棒球場上嶄露頭角、勇奪佳績，今日得以分享榮耀，雲林鄉親與有榮焉。

縣長張麗善表示，縣府極力為雲林的孩子爭取資源，上任至今增聘11名體育專業教練、營造良好運動環境，讓雲林的孩子可以在運動場上發光發熱。從國小、國中及高中建立三級棒球銜接制度，除了挹注學校經費外，也設置專任運動教練及優良師資，要吸引雲林的子弟一起投入棒球運動，要讓喜歡打棒球的孩子們都能沒有後顧之憂的參與，更能發揮所長。

馬光國中校長曾麗珠指出，今年菊島盃比賽，學生表現非常優秀，這次24支隊伍，每一隊都非常強，戰況異常激烈，尤其在八強賽對上龜山國中，強棒相接。孩子可以耐高壓，臨危不亂、沉著應戰，進入前四強，爭奪冠亞軍，非常不容易。馬光國中這三、四年當中，在菊島盃都獲得前三名好成績，能有如此亮眼的成績，是學生努力、教練用心，同時也是縣府、學校、地方及各級民意代表、家長投入大量的資源，才有的成果。



今日接見會上，馬光國中借公開場合，請張縣長代為頒發感謝狀，感謝土庫鎮農會總幹事黃萬聰長期關心球隊，也感謝詠統生技及瑞春醬油加碼聯名贈送運動衣，獎勵選手優異表現。學校謝謝大家關心，未來將持續努力，爭取佳績。

▲馬光國中棒球隊在「2020年澎湖縣菊島盃全國青少年硬式棒球錦標賽」比賽表現出色，一舉拿下亞軍。（圖／記者蔡佩旻攝）



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