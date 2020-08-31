「街口券」走進內湖科學園區　9/1起街口支付付款即享88折優惠

▲街口支付「街口券」9/1起於內湖科學園區推出優惠。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

街口支付於今年年初時，推出了數據行銷功能 「街口券」，當時的首發戰場選定了台北萬華艋舺夜市和東區商圈，不過街口支付的勢力版圖將再擴大；街口支付表示，下一波場域街口券鎖定內湖科學園區，且街口也相當重視中南部行動支付商機，預定下半年場域街口券也將往南佈局。

街口支付指出，艋舺夜市「街口券」聯合了113家店家參與，總共發予15萬人，發送目標客群為在中正、萬華、大同區生活圈的用戶，或曾在雙北小吃攤、飲料店、中式、日式、泰式、韓式類別消費過2次以上的用戶，6月24日至7月23日間以街口支付消費攤攤享9折優惠（總額度500元、單筆上限50元）。

在台北東區，「街口券」則聯合上百家東區店家，於6月29日至8月31日，分兩波段發券，總計發出近85萬張，第一波段針對潛力客；第二波段則針對東區常客和生活圈在東區的用戶，活動期間內憑街口支付消費即能享88折優惠（總額度2,000元、單筆最高可折300元），開跑至今交易筆數和交易金額皆成長2倍。

而在台北的下一波推進場域，「街口券」鎖定內湖科學園區，目前已與內科園區周邊近100間店家合作，地點遍及西湖捷運站和港墘捷運站，9月1日起至9月30日，領到券的用戶，凡使用街口支付付款即可享88折優惠（總額度1,500元、無折抵上限）。

另外，街口支付也計畫透過「街口券」聯合南部各大知名商圈，帶起當地新一波行動支付潮流。街口支付指出，目前已與全台第一條全數導入行動支付的台南孔廟商圈合作推出樂活券活動，下半年還將會聯合台南熱門景點藍晒圖、聚集數十家特色奶茶店的高雄奶茶一條街，以及台南甫開幕的最新打卡景點黃金海岸方舟。