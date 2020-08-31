全國績優宗教團體頒獎　蔡總統：感謝獲獎團體對社會的貢獻

▲總統蔡英文感謝宗教團體對社會的貢獻。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

全國績優宗教團體頒獎典禮31日在桃園舉行，總統蔡英文表示，宗教團體深入鄰里，更是政府推廣社會福利政策及照顧弱勢族群時的重要夥伴，今日獲獎的宗教團體熱心公益，協助獄政教化、愛心物資捐贈、關懷長者、提供獎助學金讓清寒子弟不用擔心就學，為社會帶來溫暖，她特別代表政府感謝獲獎團體的貢獻；她也提醒疫情尚未結束，國人不能有絲毫懈怠，一定要落實防疫。

▲獲獎的宗教團體熱心公益為社會帶來溫暖。（圖／桃園市政府提供）



桃園市長鄭文燦表示，全台立案的宗教團體達1萬5,000多家，每個宗教團體皆展現不同的面貌，並為教育文化、慈善公益、社福長照、觀光等領域帶來貢獻，與台灣社會進步緊密連結；今年共有169個宗教團體脫穎而出，獲頒公益獎及公益深耕獎；桃園市共有9家宗教團體獲獎，分別為：壽山巖觀音寺、大溪蓮座山觀音寺、大溪香光山寺、中壢慈惠堂、中壢圓光寺、中壢仁海宮、桃園龍德宮、桃園宏善寺及桃園慈護宮，其中桃園龍德宮及中壢圓光寺同時獲頒公益深耕獎，這也是桃園首度有宗教團體獲得該獎項的肯定，十分難得。

▲蔡總統在市長鄭文燦陪同下參香。（圖／桃園市政府提供）



蔡總統表示，宗教自由是台灣引以為傲的價值，也是台灣與世界接軌的橋樑，每年媽祖遶境、開齋節等重大慶典皆吸引國內外信眾熱情參與，台灣宗教團體深入鄰里，更是政府推廣社會福利政策及照顧弱勢族群時的重要夥伴，今日獲獎的宗教團體熱心公益，協助獄政教化、愛心物資捐贈、關懷長者、提供獎助學金讓清寒子弟不用擔心就學，為社會帶來溫暖，因此特別代表政府感謝獲獎團體的貢獻。對於疫情期間，宗教團體全力配合政府的防疫政策，台灣能邁入防疫新生活，參與各類宗教活動、觀光旅遊等都是眾人努力的成果，她也提醒疫情尚未結束，國人不能有絲毫懈怠，一定要落實防疫。



內政部長徐國勇表示，今年共有161個宗教團體獲頒「公益獎」，並遴選出8個團體，連續10年或累計獲頒12次公益獎，頒發「公益深耕獎」。

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