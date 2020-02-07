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影／武漢包機返台需「登機前檢疫」　6位護理義勇軍隨時可出發！

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▲總統蔡英文慰問疫情中心，衛福部長陳時中發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢包機返台需「登機前檢疫」，6位護理義勇軍隨時可出發！（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎第一波台商包機返台引發名單爭議，也讓第二波返台時間成為未知數，行政院長蘇貞昌提出4大要求，其中包括必須落實我方人員需登機前檢疫。對此，中央流行疫情中心指揮官陳時中今（7）日表示，登機前檢疫很重要，我方已招募6位護理人員義勇軍待命，隨時都可以出發。

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因應武漢肺炎疫情持續升溫，總統蔡英文今一早視察中央流行疫情指揮中心慰勉同仁，回應外界關心之口罩及武漢台商返台等相關議題。

針對台商返台議題，蔡英文強調，武漢台商都是我們的同胞，她也批評，首批的返台名單未符合說好的優先順序，下一次包機時應落實弱勢優先、檢疫優先原則，疫病處理跟人民生命是最優先考量，沒有政治考量。」

▲總統蔡英文慰問疫情中心，衛福部長陳時中發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文請陳時中回答郵輪問題。（圖／記者林敬旻攝）

行政院長蘇貞昌6日行政院會中嚴厲表示，第一波包機事件「完全走樣、下不為例」，更提出4點指示，包括弱勢優先、檢疫優先、提供完整名單以及不允許任何居中人招搖邀功。

蘇貞昌表示，國人回到台灣，一定會會提供醫療協助，但機上其他乘客安全也十分重要，因此強烈要求，必須在我方登機前進行上機前檢疫。

對此，陳時中上午接受媒體聯訪時，再度針對此事做出回應，他強調，所有武漢台商都是國人，「我們希望救治大家，但不能把自己的船弄沉了」，因此要盤整在醫療上人力、檢疫所設置，「心意在，也要量力而為」。而登機前檢疫也十分重要，中央流行疫情指揮中心已招募了6位護理人員義勇軍待命，「任何時間都可以出發」。

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