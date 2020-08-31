18歲準男大生墜北宜邊坡慘死！「超車小黃無擦撞」　家屬哭求真相

▲廖男30日到北宜公路跑山，被計程車超車後摔落斜坡（紅圈處），送醫不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市坪林區北宜公路33.2公里處，發生一起白牌重機不明原因摔落邊坡意外，造成18歲騎士不治身亡。警方檢視後方機車行車記錄器，發現事發前有一部計程車超越重機後，騎士隨即摔落，警方隨即通知該計程車駕駛說明，而經初步鑑識，計程車側邊並無擦撞痕跡，目前詳細的事發原因，仍有待調查釐清。

據了解，18歲的廖姓男子7月初才剛考到駕照，平時與哥哥在泰山區租屋，而今年才剛高中畢業，準備就讀大學，孰料30日上午，廖男騎著自己打工存錢買來的機車出遊，卻在北宜公路不明原因衝下路旁斜坡，導致他全身多處擦挫傷、左腳骨折，經送醫後發現他有氣胸及臟器出血的症狀，搶救後宣告不治。廖男家屬獲報趕到醫院後，傷心欲絕痛哭失聲，不斷哭求警方查明真相。

警方根據後方機車騎士提供的行車紀錄器調查，發現在事發前一部計程車在彎道超越廖男機車，而廖男隨即衝下斜坡。警方事後通知該計程車司機到案說明，並針對該計程車採證，但車上並沒有任何擦撞痕跡，而由於行車紀錄器拍攝過遠，目前也無法判定廖男是否是因撞擊路邊水泥護欄後衰落，因此詳細的事發原因仍有待調查釐清。





▲廖男全身多處擦挫傷，左大腿骨折，送醫後因氣胸、臟器出血宣告不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

激戰10次被甩…拿「肉照」揭姦情！人妻攤牌 轉身與夫聯手對付他

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」！2周後回家嗆：我跟他做了14次

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字痛訴：從廁所拖到客廳…6hrs後頂樓墜下亡