激戰10次被甩…拿「肉照」揭姦情！人妻攤牌　轉身與夫聯手對付他

▲人妻外遇想分手，小王竟偷拍她出浴照威脅，她氣炸跟老公攤牌對小王提告。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

男子阿祥（化名）與人妻小惠（化名）發生婚外情，前後10次發生性關係，他還趁著小惠不注意，拍下裸照等，而事後2人感情生變，他竟威脅，「讓妳沒辦法住在旗津」、「那兩張相片…我會把它印出來，我叫人家去發，我全部把它放出去」等，被小惠丈夫發現後，夫妻倆聯手對阿祥提告。法院審理後，則判阿祥須賠償23萬元。

小惠丈夫指控，他與小惠結婚多年，而阿祥明知小惠已婚，卻還跟他發生關係，戰地幾乎遍及全高雄，甚至還到台東知本，前後共發生了10次關係，嚴重侵害到他的配偶權，讓他憤而提告。

此外，阿祥事後又因與小惠感情生變，竟在某次嘿咻時，趁對方不注意拍下裸照，事後更致電給小惠威脅，「要將裸照跟妳搞外遇的事告訴妳老公」、「讓妳沒辦法住在旗津」、「「將它（指裸照）印出來，全部印出來我用發的，我叫人家去發，學校還有你家附近，你們公司，我全部都發，我全部一定一定，我全部把它放出去」，讓小惠相當崩潰，最後決定與丈夫聯手對阿祥提告。

對此，阿祥辯稱，他承認與小惠發生婚外情，他願意賠償小惠丈夫，但裸照的部分，當時小惠有同意，他才拍下照片，並沒有偷拍，而他也不是故意要恐嚇小惠，只是一時氣話。

不過，小惠打臉阿祥說法，而法官勘驗照片後，發現照片中的小惠呈現低頭臉朝下，且正準備從浴室走出，也面無表情，可見是阿祥突然拍攝，並非是知情後刻意調整表情的狀態。法官審理後，判阿祥須賠償小惠丈夫15萬元，賠償小惠8萬元。全案可上訴。

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