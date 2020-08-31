台灣留學生被誤會！日本節目曝「低學歷1特徵」網曝：容易藏武器

▲日本調查節目提及，有線的運動褲是低學歷的標誌。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

有些人喜歡穿著休閒舒適的服飾，其中運動風在各年齡層都受到歡迎，不過有日本節目表示，「有線的運動褲是低學歷的標誌」，引起不少人驚呼。有網友發文寫道，「台灣好像也是這樣」，意外引來許多網友留言，也有人指出背後原因，「以前的刻板印象留下來的」。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文寫下，日前看到日本調查節目中提及，「有線的運動褲就是低學歷的標誌」。他看完後驚呼，「這節目撿到槍，台灣好像也是這樣嗎？」貼文一出後，引來許多網友留言，「我有4件耶」、「但是真的好穿好搭」、「台灣要找到低學歷的年輕人不多吧」、「好險我都穿四條線的」、「在台灣高學歷低智商的倒是挺多的」、「以前國中的時候，都是不讀書的混混班同學在穿的」。

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▲有網友解釋，這個說法是很久以前流傳下來的。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

但也有人認為，這只是很牽強的說法，「這是日本人在揶揄小屁孩用的，跟品牌無直接關連，純粹是因為上社會版面的屁孩都是這個裝扮」、「難道不穿褲子就是高學歷」、「我讀哈佛的同學都穿這件，原來哈佛學歷低」。也有網友指出，「日本年輕人也不愛穿牛仔褲，因為他們說那是老人穿的」、「日本人的刻板印象以及習性，真的不敢恭維」。

然而，也有網友解釋說明，「這是因為運動褲好活動寬鬆容易藏武器，過去一段時間，日本的黑社會小混混常會穿長版運動褲在外活動而導致的刻版印象，就像我們曾認為，穿絲質花襯衫寬西裝褲會想離那個人遠一點一樣，所以不少台灣留學生都曾被誤會過」、「他這樣說也不是瞧不起低學歷，只是說低學歷的人大部分都這樣穿」。