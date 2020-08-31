別再包毛巾！髮型師揭「頭髮毛躁」謎團　超神3步驟秒變柔順光亮

記者曾筠淇／綜合報導

許多愛美的女性都有著「頭髮毛躁」的共同困擾，韓系燙髮專家粘阿彬日前就說明了常見的「毛躁3原因」，其中包含髮質、髮型剪裁以及天生自然捲，他也針對「自然捲」這部分進行詳盡的解說，讓飽受毛躁所苦的人都可以擁有光亮、滑順的頭髮。

粘阿彬在個人YouTube「粘阿彬」上發表影片，片中提到，毛躁的主要原因分了3種，其一為髮質，頭髮在受損的情況下大多是缺水的，缺水就會讓頭髮輕飄飄，而無法自然垂落時，看起來就不滑順；其二為髮型剪裁，有些髮型輕薄、有線條感，大多是經過大量打薄，打太薄就代表髮型有很多剪裁的斷點，因此自然會有小短毛從中岔出，看起來也就毛躁不已。

毛躁的第三個原因則是「自然捲」，輕微的自然捲配上不正確的剪裁方式會讓頭髮看起來更毛、更亂。因此粘阿彬就針對這點分享了解決方法：

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一、挑選適合的保養品

二、挑選韓式風格的髮型，因為這類髮型大多不會太薄，打薄少就比較不會毛躁

三、以吹髮、梳髮、塗抹護髮油「前中後3步驟」來解決

▲改變頭髮造型需要些微水分。（圖／粘阿彬授權提供）

1.前：吹髮

許多人一洗好頭髮就用毛巾包著10至20分鐘，而這就是最常見的錯誤，因為這樣容易讓頭髮以「亂岔」的狀態定型，因此洗完後最好馬上吹乾；如果真的必須包髮，最多則不要超過5分鐘，拆下毛巾後還是必須是濕髮的狀態，接著用氣墊梳或寬尺梳這種間距比較大的梳子把頭髮梳開，並塗抹些許護髮乳液在髮尾。

吹髮的風口一定要是「由上朝下」，絕對不可以隨便亂吹，以免較短的毛髮又會從中岔出，導致不平整、沒有光澤，另外也可以把手指當成梳子來撥順頭髮，同樣可以讓整體看起來更有光澤感。最重要的是，頭髮一定要吹到「全乾」才可睡覺，因為吹半乾等同於還沒有完全定型。

2.中：梳髮

（1）圓梳：

大支或小支皆可，Size主要與頭髮長度有關，頭髮越長就選擇越粗的圓梳，因為粗的圓梳接觸面大，比較好吹長髮。改變頭髮形狀就是要改變頭髮蛋白質的排列，必須有水分才能讓蛋白質移動，因此頭髮在九分乾時就是最好的時機，如果全乾了才開始調整髮型，就只能用更燙的溫度才能進行矯正到完美。

如果頭髮髮量多，可以多分幾層，以確保每層頭髮都有吹到，至於吹風機則要裝吹嘴，讓風力集中，吹起來更有效率。使用圓梳時，要放在髮片底部，而若要讓頭髮卡進梳子內，則可選擇有豬鬃毛的圓梳，咬住頭髮再吹造型會更有光澤，不過當吹風機頂在圓梳上時，中間必須留點縫隙，以免吹風機損壞，也避免溫度太集中而使髮質毀損。

此外，吹髮時的拖曳動作越慢，髮片就會越有光澤，因此千萬不可貪快，不然就等於白吹；而在拖曳的過程中，圓梳不需要轉動，以免頭髮卡住，基本上只要慢慢往下拉到底即可。

（2）離子梳：

大部分都是髮型師才比較會接觸到離子梳，不過如果自然捲很嚴重的人就可以考慮使用，至於輕微者則用圓梳即可。使用時，可先分好髮片，並用離子梳上下出力咬緊，自然捲越嚴重則要夾越緊；使用吹風機時，同樣不能緊貼在髮片上，必須保留約5公分的距離，而離子夾則是夾緊並慢慢往下拉，過程不要放鬆，除非曾有將頭髮燙直，那就只要在捲的地方夾緊，燙直的那段放鬆含著即可。

（3）離子夾：

許多人都認為離子夾比較傷髮質，不過其實離子夾與吹風機所帶來的傷害差不多，且反而可以控制溫度，如果怕弄壞頭髮，就將溫度調低一點即可。離子夾的使用概念類似於離子梳，一隻手給溫度，另隻手則拉緊給張力，給張力者可以使用扁梳、圓梳、離子梳等。如果使用扁梳，只要慢慢往下拖曳即可；使用圓梳則是卡緊頭髮再慢慢往下拖曳；至於離子梳則是一手夾緊下移，另手也用離子夾夾緊拖曳即可。此外，除了上述3種常見工具外，也可以透過電熱梳來解決毛躁。

雖然頭髮兩側可以快速處理，不過背面則比較困難，因此粘阿彬建議，後半部只要將重點放在表面和髮尾即可，因為背面其實也只會看到這兩個部分的頭髮，所以只要把後腦的表面吹到有光澤，並將後腦的髮尾拉到正面吹順，整體就能看起來光亮又有質感，不必再把後方的每片頭髮分開來夾。

▲正確的吹髮、梳髮都可以讓頭髮看起來更有質感。（圖／粘阿彬授權提供）

3.後：塗抹護髮油

粘阿彬也提到，使用護髮油同樣可以減輕毛躁，護髮油形同頭髮的保護膜，能有效阻絕空氣的濕度，因此就不易再度毛起來。至於塗抹時間可取決於肌膚，如果為油性、敏感性肌膚者，就不要在睡前使用，以免沾到臉部導致長痘痘；睡覺時，頭髮多會與枕頭產生靜電摩擦，細軟髮尤為嚴重，因此早上使用護髮油，就可以達到立竿見影的效果。

至於護髮油的使用方法則採「少量多次」，只要按一下，並在掌心均勻推開即可，接著就從最受損、最毛躁的髮尾開始塗抹，手部殘留的些微護髮油則可輕鋪在頭髮表面，就不容易再度毛起來。不過如果覺得這樣的保養方式太麻煩，粘阿彬則表示，燙直還是讓自然捲好整理的最快方法，因此若嫌太麻煩，就去找設計師幫忙處理。

本文經粘阿彬授權報導