　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別再包毛巾！髮型師揭「頭髮毛躁」謎團　超神3步驟秒變柔順光亮

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者曾筠淇／綜合報導

許多愛美的女性都有著「頭髮毛躁」的共同困擾，韓系燙髮專家粘阿彬日前就說明了常見的「毛躁3原因」，其中包含髮質、髮型剪裁以及天生自然捲，他也針對「自然捲」這部分進行詳盡的解說，讓飽受毛躁所苦的人都可以擁有光亮、滑順的頭髮。

粘阿彬在個人YouTube「粘阿彬」上發表影片，片中提到，毛躁的主要原因分了3種，其一為髮質，頭髮在受損的情況下大多是缺水的，缺水就會讓頭髮輕飄飄，而無法自然垂落時，看起來就不滑順；其二為髮型剪裁，有些髮型輕薄、有線條感，大多是經過大量打薄，打太薄就代表髮型有很多剪裁的斷點，因此自然會有小短毛從中岔出，看起來也就毛躁不已。

毛躁的第三個原因則是「自然捲」，輕微的自然捲配上不正確的剪裁方式會讓頭髮看起來更毛、更亂。因此粘阿彬就針對這點分享了解決方法：

請繼續往下閱讀...

一、挑選適合的保養品
二、挑選韓式風格的髮型，因為這類髮型大多不會太薄，打薄少就比較不會毛躁
三、以吹髮、梳髮、塗抹護髮油「前中後3步驟」來解決

▲粘阿彬。（圖／粘阿彬授權提供）

▲改變頭髮造型需要些微水分。（圖／粘阿彬授權提供）

1.前：吹髮

許多人一洗好頭髮就用毛巾包著10至20分鐘，而這就是最常見的錯誤，因為這樣容易讓頭髮以「亂岔」的狀態定型，因此洗完後最好馬上吹乾；如果真的必須包髮，最多則不要超過5分鐘，拆下毛巾後還是必須是濕髮的狀態，接著用氣墊梳或寬尺梳這種間距比較大的梳子把頭髮梳開，並塗抹些許護髮乳液在髮尾。

吹髮的風口一定要是「由上朝下」，絕對不可以隨便亂吹，以免較短的毛髮又會從中岔出，導致不平整、沒有光澤，另外也可以把手指當成梳子來撥順頭髮，同樣可以讓整體看起來更有光澤感。最重要的是，頭髮一定要吹到「全乾」才可睡覺，因為吹半乾等同於還沒有完全定型。

2.中：梳髮

（1）圓梳：
大支或小支皆可，Size主要與頭髮長度有關，頭髮越長就選擇越粗的圓梳，因為粗的圓梳接觸面大，比較好吹長髮。改變頭髮形狀就是要改變頭髮蛋白質的排列，必須有水分才能讓蛋白質移動，因此頭髮在九分乾時就是最好的時機，如果全乾了才開始調整髮型，就只能用更燙的溫度才能進行矯正到完美。

如果頭髮髮量多，可以多分幾層，以確保每層頭髮都有吹到，至於吹風機則要裝吹嘴，讓風力集中，吹起來更有效率。使用圓梳時，要放在髮片底部，而若要讓頭髮卡進梳子內，則可選擇有豬鬃毛的圓梳，咬住頭髮再吹造型會更有光澤，不過當吹風機頂在圓梳上時，中間必須留點縫隙，以免吹風機損壞，也避免溫度太集中而使髮質毀損。

此外，吹髮時的拖曳動作越慢，髮片就會越有光澤，因此千萬不可貪快，不然就等於白吹；而在拖曳的過程中，圓梳不需要轉動，以免頭髮卡住，基本上只要慢慢往下拉到底即可。

（2）離子梳：
大部分都是髮型師才比較會接觸到離子梳，不過如果自然捲很嚴重的人就可以考慮使用，至於輕微者則用圓梳即可。使用時，可先分好髮片，並用離子梳上下出力咬緊，自然捲越嚴重則要夾越緊；使用吹風機時，同樣不能緊貼在髮片上，必須保留約5公分的距離，而離子夾則是夾緊並慢慢往下拉，過程不要放鬆，除非曾有將頭髮燙直，那就只要在捲的地方夾緊，燙直的那段放鬆含著即可。

（3）離子夾：
許多人都認為離子夾比較傷髮質，不過其實離子夾與吹風機所帶來的傷害差不多，且反而可以控制溫度，如果怕弄壞頭髮，就將溫度調低一點即可。離子夾的使用概念類似於離子梳，一隻手給溫度，另隻手則拉緊給張力，給張力者可以使用扁梳、圓梳、離子梳等。如果使用扁梳，只要慢慢往下拖曳即可；使用圓梳則是卡緊頭髮再慢慢往下拖曳；至於離子梳則是一手夾緊下移，另手也用離子夾夾緊拖曳即可。此外，除了上述3種常見工具外，也可以透過電熱梳來解決毛躁。

雖然頭髮兩側可以快速處理，不過背面則比較困難，因此粘阿彬建議，後半部只要將重點放在表面和髮尾即可，因為背面其實也只會看到這兩個部分的頭髮，所以只要把後腦的表面吹到有光澤，並將後腦的髮尾拉到正面吹順，整體就能看起來光亮又有質感，不必再把後方的每片頭髮分開來夾。

▲粘阿彬。（圖／粘阿彬授權提供）

▲正確的吹髮、梳髮都可以讓頭髮看起來更有質感。（圖／粘阿彬授權提供）

3.後：塗抹護髮油

粘阿彬也提到，使用護髮油同樣可以減輕毛躁，護髮油形同頭髮的保護膜，能有效阻絕空氣的濕度，因此就不易再度毛起來。至於塗抹時間可取決於肌膚，如果為油性、敏感性肌膚者，就不要在睡前使用，以免沾到臉部導致長痘痘；睡覺時，頭髮多會與枕頭產生靜電摩擦，細軟髮尤為嚴重，因此早上使用護髮油，就可以達到立竿見影的效果。

至於護髮油的使用方法則採「少量多次」，只要按一下，並在掌心均勻推開即可，接著就從最受損、最毛躁的髮尾開始塗抹，手部殘留的些微護髮油則可輕鋪在頭髮表面，就不容易再度毛起來。不過如果覺得這樣的保養方式太麻煩，粘阿彬則表示，燙直還是讓自然捲好整理的最快方法，因此若嫌太麻煩，就去找設計師幫忙處理。

本文經粘阿彬授權報導

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
高雄少女在哪！？　嫌疑車駕駛37歲大叔曝行蹤
韓2男2女坐SUV高速衝撞「美軍裝甲車」！車體凹陷4死
嫌犯車內曝！大坨衛生紙擺椅上髒爆　少女仍失蹤
快訊／台鐵自強號事故　1男頭顱破裂慘死
快訊／帶走高雄少女　嫌犯身分曝光！有2次下藥性侵前科
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幸運男買5張威力彩「中6碼」！樂天嗨喊奪貳獎　網笑翻：拿500萬分紅

寵妻男嘆老婆太會省！竟穿「車椅背墊」出門　網一看笑翻：名車配件很貴

桃機三跑道闢建大前提「先建後遷」　民航局：一定給合理搬遷時間

基隆主普壇開燈放彩...萬盞明燈照亮夜空　賴清德祈求國泰民安

想買彩色口罩！本周通路懶人包出爐「奶油黃、夜霓紫」限量開賣

別再包毛巾！髮型師揭「頭髮毛躁」謎團　超神3步驟秒變柔順光亮

新聞雲APP「東森幣」大方送啦！　更新爽喝6千杯咖啡　好禮商城任你選

快訊／梅莎環流發威午後雨區擴大　北北基13縣市大雨特報

普渡快結束！她靠近供品「猛起雞母皮」下秒還爆哭：磁場對上了…

智合首推新冠肺炎解方！「雞尾酒式綜合疫苗」激活人體免疫殺病毒

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

桃機三跑道闢建大前提「先建後遷」　民航局：一定給合理搬遷時間

基隆主普壇開燈放彩...萬盞明燈照亮夜空　賴清德祈求國泰民安

想買彩色口罩！本周通路懶人包出爐「奶油黃、夜霓紫」限量開賣

別再包毛巾！髮型師揭「頭髮毛躁」謎團　超神3步驟秒變柔順光亮

新聞雲APP「東森幣」大方送啦！　更新爽喝6千杯咖啡　好禮商城任你選

快訊／梅莎環流發威午後雨區擴大　北北基13縣市大雨特報

普渡快結束！她靠近供品「猛起雞母皮」下秒還爆哭：磁場對上了…

智合首推新冠肺炎解方！「雞尾酒式綜合疫苗」激活人體免疫殺病毒

又有路人闖軌遭輾斃頭顱破　台鐵自強號龍井出事啟動公路接駁

橋頭科學園區確定開發！農委會幫「中崎有機農場」找到53公頃土地

女童遭捲上天！救命恩人曝「風箏纏脖」　他跳起一把抱下：很心疼

3大因素淡季翻紅！　信義8月交易年增3成3

嘉大設立術科考照訓練場　無人機專業飛手證照化　

台灣產的優先用！　黃偉哲到餐廳貼「國產豬」標章

中職／江坤宇首度爭個人獎　取得金手套、最佳九人資格

壓力大到受不了？過於焦慮「可能發生」的事　當心腦袋拉警報

「恐怖分子和小偷才需要蒙臉」　義大利市長超扯理由禁戶外戴口罩

大喜之日遭夫「狠砍42刀」亡　20歲新娘送醫已無心跳死狀慘

汪姊妹雙耳遭剪仍對人燦笑　開心搖尾「頂坑疤飛機」惹鼻酸

快訊／捷克議長韋德齊預告：很多歐盟領導人將訪問台灣

業者「黑科技」台一線女星下海拍片　3段12分鐘瘋傳...大賺無良錢

生活熱門新聞

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

梅莎最接近台灣時刻到　將轉強颱

飯糰包到一半！阿姨狂罵「這樣有毒啊」

梅莎最快今成變強颱「全台雨2天」！　最靠近時間出爐

藝FUN券9點開搶　4大資格曝光

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動

梅莎颱風眼開了「威力直逼強颱」

辦ETC「狂凹一條龍服務」　店員神反擊！客臉垮

愛妻坐月子！他列「30天菜單」親手下廚

省荷包快看9月「7大新制」懶人包

怕店家偷換成「美豬」！在台美國人：自己都不敢吃

更多熱門

相關新聞

宋慧喬畫報「高丸子頭」更顯瘦！

宋慧喬畫報「高丸子頭」更顯瘦！

宋慧喬在SNS公開新拍攝的畫報，換上超有質感的高包頭造型，讓他看起來更顯臉小，整體造型又超優雅！髮型師表示宋慧喬這款髮型非常適合方臉、圓肉臉人，更加碼不同臉型適合的編髮、綁髮～想綁出最瘦臉髮型就一起看下去！

產後掉髮超崩潰！她頭髮脫落「白肉浮現」

產後掉髮超崩潰！她頭髮脫落「白肉浮現」

汪享高級「吹整神器」　另類妙招網驚嘆

汪享高級「吹整神器」　另類妙招網驚嘆

《以家人之名》譚松韻成功駕馭鮑伯頭！

《以家人之名》譚松韻成功駕馭鮑伯頭！

越南92歲翁留5公尺長髮　80年來未洗剪過

越南92歲翁留5公尺長髮　80年來未洗剪過

關鍵字：

粘阿彬頭髮髮型毛躁自然捲吹風機梳髮

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

15歲小小彬升高中了！

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動M化定位車

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

即／高雄少女失聯2天！警方新北尋獲車主

楊偉中逝世2年　陳以真首PO文：很思念

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

梅莎最接近台灣時刻到　將轉強颱

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面