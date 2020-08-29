替母守喪！屏東男深夜「手癢」　竟潛姪女房狂揉捏…她嚇傻崩潰

▲屏東男子替母親守喪，半夜竟潛入姪女房間猥褻，被判刑9個月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／屏東報導

男子阿明（化名）在替母親守喪期間，竟趁著年僅15歲的姪女小君（化名）在房間熟睡之際伸出狼爪，撫摸姪女胸部等。案經小君通報學校老師，全案才因此曝光，而法院最後判阿明9個月徒刑，宣告緩刑2年。

判決書指出，阿明是小君的叔叔，而2014年6月10日至16日間，他替母親守靈，卻趁著小君在房內熟睡時潛入房間，還伸出狼爪撫摸小君胸部。事後因小君反抗，將他大力推開，他才因此作罷。

被親叔叔侵犯的小君身心受創，另外又因長期受到另名男子性侵，經學校於以輔導後，她才將被叔叔猥褻的事一併告知學校，全案才因此曝光。

屏東地院審理後，依家暴妨害性自主罪判處阿明9個月徒刑，但他不服提出上訴。高雄高分院審理時，阿明屢次表明想負擔小君每個月3千元的教育基金，以此表達愧疚，且也已按月匯入小君的帳戶中，但小君不願欠他人情，因此均為動用到這筆錢。

小君表示，希望叔叔能夠停止匯款，因為這對她而言也是一種壓力，且畢竟是家人，也不希望彼此關係更難看，若要對叔叔予以緩刑，她也沒有意見。法官最後審酌小君意見，因此對阿明宣告緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，且未來禁止再與小君接觸或有其他非必要的聯絡。

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